Bei Auswärtssieg
Jokic verbuchte 202. "Triple-Double" seiner Karriere
Der serbische Basketball-Star schrieb beim 151:145 n.V. seiner Denver Nuggets gegen die Chicago Bulls am Sonntag (Ortszeit) 37 Zähler, 18 Rebounds und 11 Assists an.
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In seiner Karriere hat Jokic nun 202-mal zweistellige Werte in drei statistischen Kategorien in einer Partie verbucht. In der NBA-Geschichte hat nur der im Sommer zurückgetretene Russell Westbrook (209) mehr.
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