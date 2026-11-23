Nikola Jokic nähert sich dem "Triple-Double"-Rekord in der National Basketball Association weiter an.

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Der serbische Basketball-Star schrieb beim 151:145 n.V. seiner Denver Nuggets gegen die Chicago Bulls am Sonntag (Ortszeit) 37 Zähler, 18 Rebounds und 11 Assists an.

In seiner Karriere hat Jokic nun 202-mal zweistellige Werte in drei statistischen Kategorien in einer Partie verbucht. In der NBA-Geschichte hat nur der im Sommer zurückgetretene Russell Westbrook (209) mehr.