× Jetzt fix: Taylor Swift hat einen neuen Lover

Gerüchte gibt es schon eine Weile, jetzt bestätigt Superstar Taylor Swift diese mit dem Besuch eines Spiels. Offensichtlich ist Travis Kelce wirklich die neue Liebe der Sängerin. Gemeinsam mit seiner Mama Donna jubelte Swift ihm von der VIP-Tribüne zu und strahlte dabei bis über beide Ohren.

Die Fans feierten Swifts Besuch am Sonntag. Das Internet ist voll mit Memes und witzigen Sprüchen, wie "Der zukünftige Grund für einen neuen Trennungs-Song".

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme