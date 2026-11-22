Bitteres Debüt für Mauricio Pochettino an der Anfield Road: Der FC Liverpool überrollt Manchester United im Duell der englischen Rekordmeister und feiert dank eines überragenden Florian Wirtz einen 4:0-Kantersieg.

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Der FC Liverpool hat am Sonntag im prestigeträchtigen Duell der englischen Rekordmeister (je 20 Titel) ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Manchester United vor heimischer Kulisse an der Anfield Road mit 4:0 (2:0) abgefertigt. Während die Reds mit diesem völlig verdienten Kantersieg in der Tabelle der Premier League auf den vierten Platz knapp hinter Manchester City und Brighton vorstießen, bleibt Manchester United mit weiterhin nur einem Saisonsieg tief auf einem Abstiegsplatz stecken. Auch der Trainerwechsel von Michael Carrick hin zu Ex-US-Teamchef Mauricio Pochettino verpuffte bei dessen Premier-League-Rückkehr völlig wirkungslos.

Frühe Rote Karte bringt Manchester United gegen Liverpool auf Verliererstraße

Dabei erwischten die Red Devils in Liverpool einen wahren Albtraum-Start, nachdem Pochettino in der Innenverteidigung auf de Ligt anstelle von Routinier Maguire gesetzt hatte. Ausgerechnet de Ligt (8.) leistete sich in seinem ersten Saisonspiel einen fatalen Fehlpass, der Nebenmann Yoro in höchste Bedrängnis brachte und zu einer Notbremse samt glatt Roter Karte gegen den lauernden Isak führte. Nur zwei Minuten später zirkelte Szoboszlai (10.) den fälligen Freistoß aus zentraler Position ins Torwarteck von Lammens zum 1:0, ehe der formstarke DFB-Nationalspieler Florian Wirtz (13.) nach Zuspiel von Ngumoha mit einer artistischen Direktabnahme mit dem Rücken zum Tor unhaltbar unter die Latte zum 2:0 erhöhte.

Florian Wirtz und Ngumoha schrauben Liverpools Sieg in die Höhe

Ekstase vor der eigenen Kurve: DFB-Nationalspieler Florian Wirtz (Nummer 7) bejubelt im heutigen Premier-League-Kracher gegen Manchester United seinen sehenswerten Treffer zum 2:0, bevor er beim 4:0-Kantersieg des FC Liverpool auch noch ein weiteres Tor auflegte. © IMAGO/News Licensing

In Unterzahl war Manchester United an der Anfield Road im weiteren Verlauf völlig chancenlos, obwohl Pochettino mit der Einwechslung von Maguire für etwas mehr Ordnung sorgte. Liverpool erspielte sich Chancen im Minutentakt – unter anderem durch Isak (17., 40., 62.), Barcola (36., 59., 68.) und Szoboszlai (46.) – während United lediglich durch Tielemans (35.) ein einziges Lebenszeichen sendete. Nach dem Seitenwechsel machte schließlich der 18-jährige Ngumoha (66.) nach starkem Solo von Barcola aus kurzer Distanz den Deckel drauf, bevor Joker Muñoz (80.) nach einem herrlichen Steckpass von Wirtz den 4:0-Endstand besorgte.