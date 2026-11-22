Schock bei Arsenal
DFB-Star (19) bricht am Platz zusammen
Der Vorfall ereignete sich in der ersten Halbzeit der Partie, die 0:0 endete. Baum sackte ohne Fremdeinwirkung zusammen. Sofort eilten Mitspielerinnen zu ihr. Auch Arsenal-Spielerin Georgia Stanway forderte rasch medizinische Hilfe an.
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Rund fünf Minuten lang wurde die 19-Jährige auf dem Spielfeld behandelt. Danach brachten Sanitäter sie auf einer Trage und mit einer Atemmaske vom Platz.
Arsenal gab anschließend Entwarnung: Baum habe unter Atemnot gelitten. Ihr Zustand sei inzwischen stabil, zudem spreche sie gut auf die Behandlung an.
Erst seit Sommer bei Arsenal
Baum wechselte im Sommer nach London. Arsenal soll für die Flügelspielerin 600.000 Euro Ablöse bezahlt haben. Im Oktober feierte sie beim 4:2-Sieg gegen Australien ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.
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