Ein Gründerzeithaus in Favoriten wird zum Pilotprojekt für wiederverwendbare Baustoffe. Dahinter steckt ein Förderprogramm, das auch die Planung ungewöhnlicher Sanierungen unterstützt.

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Alte Häuser sanieren, Heizungen umrüsten und Innenhöfe begrünen. Solche Vorhaben unterstützt die Stadt Wien seit 2021 mit der WieNeu+ Grätzlförderung. Mehr als 2,5 Millionen Euro sind seither in über 30 Projekte geflossen. Damit sollen bestehende Gebäude klimafreundlicher werden und die Wohnqualität steigen. "Die Sanierung bestehender Wohngebäude ist eine der zentralen Zukunftsfragen", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Die Förderung richtet sich vor allem an Projekte, die über die üblichen Sanierungsmaßnahmen hinausgehen.

Pilotprojekt in Favoriten

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Gründerzeithaus in der Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten. Dort setzt die Baufirma Sedlak erstmals in Österreich eine vollständig kreislauffähige Sanierung um. Dabei werden Baustoffe verwendet, die später wiederverwendet werden können. Die Stadt unterstützt sowohl die Planung als auch die Umsetzung finanziell. Am Freitag haben sich Hanel-Torsch und Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) vor Ort ein Bild gemacht. Schon 2023 hatte Franz bei einer Bilanz des Stadterneuerungsprogramms die Beteiligung der Bewohner gelobt. "Es ist beeindruckend, wie viele Ideen eingebracht und umgesetzt wurden", erklärte der Bezirksvorsteher damals.

Bis zu 500.000 Euro Förderung

Für innovative Bau- und Sanierungsvorhaben stehen bis zu 500.000 Euro bereit. Doch auch wer zunächst nur prüfen lassen möchte, ob ein Umbau möglich ist, kann Unterstützung bekommen. Planungen, Beratungen und die Begleitung von Eigentümergemeinschaften werden mit bis zu 30.000 Euro gefördert. Anträge sind derzeit in den Programmgebieten Hernals (bis 2028) und "Grätzl 20+2" (bis 2027) möglich. Eingereicht werden können die Projekte online, über die Bewilligung entscheidet ein Beirat.

Beratung für Interessierte

Wer selbst ein Projekt plant, kann sich bereits am Montag, 23. November, von 17 bis 18 Uhr bei einem kostenlosen Online-Termin über die Fördermöglichkeiten informieren. Ein weiterer Termin folgt am 11. Jänner 2027. Eine Anmeldung ist erforderlich.