Millionen Pillen
Syrien vernichtet 400 Millionen Drogen-Tabletten
Die Dimensionen sind enorm: In Syrien sind große Mengen beschlagnahmter Drogen zerstört worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Sonntag aus einer Mitteilung der Drogenbekämpfungsbehörde berichtete, wurden insgesamt 400 Millionen Captagon-Tabletten beseitigt.
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Auch Tonnen von Cannabis vernichtet
Neben den Tabletten wurden laut Behördenangaben auch 12,2 Tonnen Haschisch und 2,3 Tonnen Cannabispflanzen vernichtet. Dazu kamen sechs Kilogramm Heroin sowie 5,4 Millionen weitere Tabletten mit Betäubungsmitteln.
Bei mehreren Einsätzen seien außerdem Hilfsmittel zur Herstellung, zum Transport und zum Verkauf von Drogen sichergestellt worden. Darunter waren auch chemische Substanzen. Auch diese Gegenstände wurden laut Mitteilung beseitigt.
Syrien galt als Captagon-Hauptproduzent
Unter dem im Dezember 2024 gestürzten Machthaber Bashar al-Assad galt Syrien als wichtigster Produzent der synthetischen Droge Captagon im Nahen Osten. Die neuen islamistischen Machthaber haben den Kampf gegen den Drogenhandel zu einem ihrer Ziele erklärt.
Captagon wurde in den 1960er-Jahren ursprünglich als Medikament entwickelt. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Amphetamine und kann stark abhängig machen. Besonders in Saudi-Arabien wird die Droge als Partydroge gehandelt.
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