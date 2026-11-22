Ein ehemaliger Luxusflieger des irakischen Diktators Saddam Hussein steht seit Jahrzehnten in Tunesien. Jetzt will der Irak die Boeing 747 gemeinsam mit einer zweiten Maschine verkaufen – für insgesamt 1,8 Millionen Dollar.

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Es ist ein ungewöhnliches Angebot: Zwei Jumbojets der irakischen Fluggesellschaft Iraqi Airways warten seit 1991 auf einem Flughafen in Tunesien auf ihre Rückkehr. Eine der Maschinen hat eine besonders bewegte Geschichte. Die Boeing 747SP wurde einst als Regierungsflugzeug ausgestattet und soll Saddam Hussein gedient haben.

Luxus-Jumbo mit Staatsgemach und Lounge

Die Maschine mit der Kennung YI-ALM wurde 1982 gebaut und trägt den Namen "Al-Qadissiya". Sie ist eine echte Rarität: Von der Boeing 747SP wurden weltweit nur 45 Exemplare gebaut. An Bord befanden sich ein Staatsgemach, ein Konferenzraum und eine Lounge mit Schlafsesseln.

Ob Saddam Hussein tatsächlich persönlich mit diesem Flugzeug unterwegs war, bestätigt Iraqi Airways offiziell nicht. © Gamma-Rapho via Getty Images

Ob Saddam Hussein tatsächlich persönlich mit diesem Flugzeug unterwegs war, bestätigt Iraqi Airways offiziell nicht. Historische Aufnahmen legen eine Verbindung jedoch nahe: Im Oktober 1983 stand die Maschine während Regierungsgesprächen in London. 1986 wurde Saddam Hussein vor der Boeing 747SP bei einem Besuch in Moskau fotografiert.

Seit 1991 in Tunesien gestrandet

Eigentlich sollten die Flugzeuge nur vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Im Jänner 1991, kurz vor dem Zweiten Golfkrieg, wurden sie aus dem Irak nach Tunesien gebracht. Doch aus den geplanten Wochen wurden Jahrzehnte.

Sanktionen, finanzielle Streitigkeiten und immer weiter steigende Parkgebühren verhinderten die Rückkehr. Die Maschinen stehen seither am Flughafen Tozeur-Nefta. Allein im Jahr 2020 musste der Irak rund 5,4 Millionen Dollar an ausstehenden Standgebühren begleichen.

Zweiter Jumbo ebenfalls zum Verkauf

Neben der seltenen 747SP bietet der Irak auch eine Boeing 747-200 mit der Kennung YI-AGP an. Sie wurde früher als Passagier- und Frachtflugzeug eingesetzt und bot Platz für bis zu 330 Passagiere.

Der Verkaufspreis für beide Maschinen beträgt insgesamt 1,8 Millionen Dollar. Allerdings gibt es einen Haken: Die Flugzeuge werden "wie gesehen" und ohne Garantie verkauft. Ob sie überhaupt noch flugtauglich sind, lässt die Airline offen. Tunesische Medien berichten, dass die Maschinen nicht mehr fliegen können.

Verkauf soll Anfang Jänner abgeschlossen sein

Interessenten müssen pro Flugzeug eine Garantie von 180.000 Dollar hinterlegen. Die Gebote sollen zwischen dem 21. Dezember und dem 5. Jänner 2027 von einem Komitee in der irakischen Botschaft in Tunis geprüft werden. Bis zum 7. Jänner soll der Verkauf abgeschlossen sein.

Frühere Verkaufsversuche waren gescheitert. 2023 hatte der Irak noch 494.000 Dollar pro Maschine verlangt. Sollte sich diesmal kein Käufer finden, könnte für die beiden einstigen Luxus-Jumbos sogar die Verschrottung drohen.