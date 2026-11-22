Kein Privatjet, keine Luxus-Kabine: Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum reiste für einen Gipfel in China ganz normal mit einer Linienmaschine. Sogar den ungeliebten Mittelplatz nahm sie in Kauf.

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Während andere Staats- und Regierungschefs mit Regierungsmaschinen oder Privatjets zum Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) nach Shenzhen reisen, setzt Mexikos Präsidentin auf Bescheidenheit. Claudia Sheinbaum (64) flog mit einer regulären Passagiermaschine nach China – und saß dabei sogar auf einem Mittelplatz in der Economy Class.

21 Stunden im Linienflieger

Der Flug CZ8032 mit einem Airbus A350-900 führte von Mexiko-Stadt nach China und dauerte inklusive Zwischenstopp in Tijuana rund 21 Stunden. Sheinbaum blieb währenddessen an Bord. Laut Passagierberichten saß sie auf Platz 33B – einem Mittelplatz mit rund 44 Zentimetern Sitzbreite und 81 Zentimetern Beinfreiheit.

Statt einer luxuriösen Kabine gab es Gespräche mit anderen Passagieren. Aufnahmen aus chinesischen sozialen Medien zeigen die Präsidentin im Austausch mit Mitreisenden sowie bei Fotos mit Piloten und Kabinencrew der Airline China Southern.

Flughafenbus statt Staatskarosse

Auch bei ihrer Ankunft verzichtete Sheinbaum auf einen pompösen Empfang direkt am Flugzeug. Sie fuhr zunächst mit einem Flughafenbus zum offiziellen Empfang, wo eine Ehrengarde und Tänzerinnen warteten.

In China sorgte ihr Auftritt für große Aufmerksamkeit. Auf dem sozialen Netzwerk Weibo erreichte der Hashtag zu ihrer Ankunft mehr als 10,2 Millionen Aufrufe. Viele Nutzer lobten, dass sie Steuergeld nicht für einen Luxusjet ausgebe.

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Auch der Preis ihres Tickets sorgte für Aufsehen: Für den Hin- und Rückflug soll sie insgesamt rund 1.100 Dollar (etwa 1.000 Euro) bezahlt haben. Insgesamt war sie rund 40 Stunden unterwegs.

Mexiko hat keinen Präsidentenjet mehr

Dass Sheinbaum auf Linienflüge setzt, hat auch mit einer Entscheidung ihres Vorgängers zu tun. Andrés Manuel López Obrador ließ die Präsidentenmaschine, eine Boeing 787, 2023 für rund 92 Millionen Dollar an Tadschikistan verkaufen. Ursprünglich hatte das Flugzeug rund 217 Millionen Dollar gekostet. Der Verkaufserlös sollte in Krankenhäuser fließen.

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Kritik gibt es dennoch: In der Business Class oder einem Regierungsjet könnten Staatschefs ausgeruhter ankommen und während der Reise arbeiten. Sheinbaum setzt dagegen bewusst auf den Linienflug und den direkten Kontakt mit anderen Passagieren.

Schon mehrfach Economy geflogen

Es war nicht das erste Mal, dass die Präsidentin auf einen Regierungsjet verzichtete. Bereits zum G20-Gipfel in Brasilien 2024 und zum G7-Treffen in Kanada 2025 reiste sie mit Linienmaschinen.

Nach dem Kanada-Besuch erklärte sie, ein Linienflug ermögliche auch Begegnungen mit den Menschen. Die Mehrheit der Mexikaner könne sich das Fliegen ohnehin nicht leisten. Der Kontakt zu den Bürgern sei ihr deshalb wichtig.