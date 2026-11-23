Bei Werder-Gala
Jubel-Fauxpas bei ÖFB-Star Marco Friedl
Bremen feierte im Nordderby gegen den HSV ein 4:0-Schützenfest. Maßgeblich daran beteiligt war ein Österreicher. Marco Friedl scheiterte nach einem Eckball per Kopf zuerst an HSV-Tormann Daniel Heuer Fernandes, über Umwege erkämpfte er sich aber noch einmal den Ball und schoss in bester Goalgetter-Manier wuchtig ein (55.). Für den 28-jährigen Tiroler war es der fünfte Karrieretreffer im deutschen Oberhaus. In der Folge machte mit Doppel-Torschütze Justin Njinmah (66., 70.) genau jener Akteur den Sack zu, der anstelle des an Wadenproblemen laborierenden Ex-Rapidlers Marco Grüll in die Startelf gerückt war.
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Kleiner Fauxpas
"Ich war früher auch Stürmer, bis ich 17 war. Ab und zu kommt mein Stürmer-Gen noch raus", jubelte der Tiroler nach dem Spiel. Friedl, der zuletzt nicht mehr im ÖFB-Kader stand, setzte nach seinem Tor zum Jubellauf an.
Dabei passierte ihm aber ein kleines Missgeschick. "Ich habe die Raute am Anfang gar nicht gefunden, 25-mal habe ich links geklopft", so der 28-Jährige. Sieben Jahre lang war sie auf der linken Seite, aber jetzt war sie auf einmal in der Mitte."
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