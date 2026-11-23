Pilates-Fans aufgepasst! HOFER bringt den beliebten CRANE Pilates Reformer zurück ins Sortiment. Der Preis ist unschlagbar.

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Wer beim letzten Mal leer ausgegangen ist, kann sich den 26. November vormerken. Ab Donnerstag bietet HOFER den Pilates-Reformer seiner Eigenmarke CRANE wieder für 149 Euro in den Filialen an. Das Modell hat einen gleitenden Schlitten, verstellbaren Widerstand und lässt sich nach dem Training zusammenklappen. Die Stückzahl ist jedoch begrenzt.

Fünf Pilates-Stunden – oder ein eigener Reformer?

Der Preis macht das Angebot fast unschlagbar: Eine Reformer-Stunde im Studio kann schnell 30 Euro kosten. Fünf solcher Stunden ergeben 150 Euro – also praktisch den Kaufpreis des HOFER-Geräts. Wer regelmäßig trainiert und zu Hause Platz dafür hat, dürfte da blitzschnell ins Rechnen kommen.

Natürlich ersetzt der Reformer im Wohnzimmer keine Trainerin, die Übungen erklärt und die Haltung korrigiert. Doch für alle, die bereits Kurse besucht haben und zusätzlich selbstständig trainieren möchten, ist das Angebot sehr verlockend. Widerstand und Höhe lassen sich anpassen; nach dem Workout kann das Gerät platzsparend verstaut werden.

Pilates Reformer von Christopeit © HOFER

Ein ähnliches Reformer-Modell gibt es auch im HOFER Onlineshop. Der Pilates-Reformer der Marke CHRISTOPEIT ist online für 229 Euro erhältlich. Die Zustellung innerhalb Österreichs ist kostenlos. Wer den CRANE-Reformer für 149 Euro möchte, muss dagegen in einer Filiale danach Ausschau halten – und sollte nach dem Hype beim letzten Mal nicht all zu lange warten.