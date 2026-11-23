Gestern gegen 14.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn mittels Sirenen zu einem Gebäudebrand in die Hauptstraße alarmiert.

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Beim Eintreffen bot sich bereits eine dramatische Lage: Flammen und starker Rauch drangen aus dem Technikraum des Gebäudes. Unverzüglich wurden zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung ins Gebäude entsandt. Glücklicherweise konnten sich die Hausbesitzer rechtzeitig selbst aus dem Gebäude begeben.

Einsatzbesprechung. © FF Kottingbrunn

Im Zuge der Erkundung wurde festgestellt, dass die angrenzenden Wohnräume im Erdgeschoss und Obergeschoss ebenfalls verraucht waren. Um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern und die betroffenen Räumlichkeiten vom Brandrauch zu befreien, wurde eine Druckbelüftung durchgeführt.

Rasches und erfolgreiches Vorgehen

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der eingesetzten Atemschutztrupps zeigte die Brandbekämpfung schnell Wirkung. Der Brand konnte in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

n Löschaktion. © FF Kottingbrunn

Durch die enorme Hitze des Brandes wurden die Batteriespeicher der Photovoltaikanlage beschädigt. Um mögliche Gefahren durch weiteres Ausgasen oder eine thermische Reaktion der Speicher zu minimieren, wurden die Speichermodule von einem dritten Atemschutztrupp einzeln abmontiert und in ein vorbereitetes Wasserbad gelegt. Ein vierter Atemschutztrupp führte anschließend eine umfassende Nachkontrolle des betroffenen Bereiches durch. Im Anschluss unterstützten die Einsatzkräfte die Polizei noch bei den weiteren Erhebungen vor Ort. Der ebenfalls anwesende Rettungsdienst kam nicht zum Einsatz.

Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen konnten die 7 Fahrzeuge und 31 Mitglieder die Einsatzstelle schließlich verlassen und der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 2 Stunden beendet werden.