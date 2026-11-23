Die türkische Polizei sucht nach einem Löwen, der im Norden der Millionenstadt Istanbul gesichtet worden war.

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Einsatzkräfte durchkämmten die Umgebung und den naheliegenden Wald, wie der Sender CNN Türk berichtete. Das Gouverneursamt von Istanbul teilte mit, man habe das Tier - mutmaßlich eine Löwin - lokalisiert und versuche, es lebend einzufangen.

Ein Einwohner des Bezirks Sariyer habe das Tier der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Sonntagabend gesehen und an die Behörden gemeldet. Es sei zudem von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Behörden riefen die Anrainer dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. In Sariyer im Norden Istanbuls gibt es zahlreiche Villenviertel.

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Woher die Raubkatze stammt, ist unklar. Medienberichten zufolge könnte sie aus einem Privatbesitz stammen - die Haltung ist illegal. In der Türkei leben keine Löwen in der freien Wildbahn.