Jeder kennt Goldbären, Color-Rado und Tropifrutti. Aber was steckt hinter dem Markennamen?

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Ob Goldbären, Cola-Fläschchen oder süße Pfirsiche: Es gibt kaum jemanden, der noch nie HARIBO-Süßigkeiten genascht hat. Der deutsche Süßwarenhersteller ist legendär. Jedes Kindergartenkind rezitiert "Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" mit Inbrunst.

Rekord-Kultspots mit Thomas Gottschalk

Auch die Werbespots mit Thomas Gottschalk sind bis heute legendär. 24 Jahre lang war der deutsche Entertainer das Werbegesicht für Haribo. In der Zeit drehte er rund 260 Spots und schaffte es sogar ins "Guinness Buch der Rekorde". 2015 endete die Zusammenarbeit.

Traditionsunternehmen aus Bonn

HARIBO-Gründer Dr. Hans Riegel. © Haribo

Gegründet wurde HARIBO am 13. Dezember 1920. Doch wie ist eigentlich der Name entstanden? Er geht auf den Unternehmensgründer Johann "Hans" Riegel und seine Heimatstadt Bonn zurück: Das Akronym setzt sich aus HAns RIegel und BOnn zusammen.

Heute ist die Haribo-Holding GmbH & Co. KG ein riesiger Konzern mit einem geschätzten Jahresumsatz von drei Milliarden Euro. Alleine in Österreich betrug der Gewinn im Jahr 2025 11,85 Millionen Euro.