Das ist der Zeichner des Haribo-Goldbären

Konrad Lohrmann ist der Mann hinter dem Goldbären von Haribo.

Konrad Lohrmann ist weltweit bekannt, zumindest theoretisch - denn sein Name bleibt den meisten Menschen verborgen. Der Illustrator ist der kreative Kopf hinter dem ikonischen Haribo-Goldbären, der in über 120 Ländern in den Supermarkt-Regalen steht. Seit sieben Jahren entwirft Lohrmann mit seinem sechsköpfigen Team die verschiedenen Designs des beliebten Gummibärchens, von Tüten über Plakate bis hin zu Werbeanzeigen. Trotz seiner weltweiten Bekanntheit bleibt Austro-Künstler ein Phantom – der Goldbär trägt nämlich keinen Namen auf der Verpackung.

Lohrmann erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass das Zeichnen des Goldbären eine Kunst für sich sei. Jedes Bärchen beginnt mit der Nase und einer Skizze, wobei die Anatomie des Körpers besonders wichtig ist. Der Bär soll stets eine positive Ausstrahlung haben, nie weinen und immer als Held auftreten. Oft verpasst Lohrmann dem Bärchen nur kleine Accessoires, um es wiedererkennbar zu machen. Dabei muss er stets auf neue Ideen achten, da bereits viele Farben und Themen genutzt wurden. "Neue Ideen zu haben, ist herausfordernd", so Lohrmann.

Der Zeichner bewarb sich vor sieben Jahren bei dem traditionsreichen Unternehmen Haribo, das 1920 in Bonn gegründet wurde. Trotz des einfachen Aussehens des Goldbären war der Weg zum Job des Illustrators lang und der Künstler lernte viel von seinem Vorgänger, der 40 Jahre lang mit der Feder zeichnete. Lohrmann schätzt die Möglichkeit, seine Ideen zu verwirklichen, und gibt an, dass er noch viele kreative Projekte in der Schublade hat, die er in Zukunft noch umsetzen möchte.