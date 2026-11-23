Nachdem seine Mutter einen schweren Autounfall hatte, will AJ Enfield das Geld für ihre Operationen auftreiben und trennt sich von seiner Spielzeugsammlung.

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Seit seine Mutter im Mai einen Autounfall hatte, ist in AJ Enfields Leben nichts mehr, wie es war: Jodees Auto krachte mit einem Baustellen-Lkw zusammen. Sie erlitt mehrere Rippenbrüche und einen Oberschenkelbruch. Jetzt braucht sie mehrere Operationen, die sie sich nicht leisten kann. Im Moment kann sie ohne Rollator kaum gehen.

Sohn schreitet ein

Anders als bei uns werden in den USA nicht alle Rechnungen von der Krankenkasse übernommen. Die Eingriffe sind für die Frau unbezahlbar. Das weiß auch der zwölfjährige AJ und traf eine schwere Entscheidung: Er startete eine Online-Auktion, um sein Spielzeug zu verkaufen. So will er seinen Teil für die Operationen beisteuern.

Großes Herz

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Neben seiner umfangreichen Lego-Sammlung landeten Hot-Wheels-Autos, Brettspiele, Star-Wars-Figuren und Puzzles im Netz. Er bot sogar einen von ihm gekochten Brunch an. Mit seiner Auktion verdiente der US-Amerikaner aus Minnesota knapp unter 800 Dollar und brach die Herzen einiger Käufer, wie "KARE 11" berichtet. Sie kauften ihm sein Spielzeug ab, um es ihm dann wieder zu schenken. Doch dafür ist der Bub zu ehrlich: Alles, was ihm retourniert wurde, gab er an eine Obdachlosenunterkunft weiter. Denn Weihnachten naht - und die Kinder, die dort leben, sollen auch Geschenke bekommen.

Für ihn ist klar: "Die Familie sorgt für einander und meine Mutter ist mir einfach wirklich wichtig." Jodee Einfield ist stolz und dankbar: "Mein Kind ist einfach das Beste." Das Geld, das AJ eingenommen hat, reichte immerhin um alle offenen Rechnungen zu begleichen: "Wir haben keine Zahlungsrückstände mehr."

Spendenaktion gestartet

Für ihre OPs reicht es aber nicht. Jodee hofft jetzt auf Spenden und startete auf "Gofundme" einen Spendenaufruf.