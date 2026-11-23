In Wien zeigt man sich vor Weihnachten wieder besonders spendabel. Laut Umfrage werden hier in den nächsten Wochen 460 Millionen Euro für Geschenke an die Liebsten ausgegeben.

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Der Handel kann aufatmen - das Weihnachtsgeschäft läuft auch heuer auf stabilem Niveau. Laut einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer wollen die Wiener bis Heiligabend rund 460 Millionen Euro für Geschenke ausgeben - ähnlich viel wie im Vorjahr also. Im Schnitt macht jeder Käufer 300 Euro locker, wobei knapp neun von zehn Wienern ihre Liebsten mit einer kleinen Freude überraschen werden.

"Weihnachten hat für die Wienerinnen und Wiener einen besonderen Stellenwert. Gemeinsam Zeit verbringen, anderen eine Freude machen und etwas schenken gehört einfach dazu. Das zeigt sich auch bei den Ausgaben: Das Weihnachtsgeschäft bleibt erfreulicherweise stabil", sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. © Praxmedia/Robert Prax

Wiener schenken 7 Packerln im Schnitt

Auch wenn viele mit ihren Weihnachtseinkäufen schon begonnen haben, stehen die umsatzstärksten Wochen noch bevor. Von besonders großer Bedeutung ist die Vorweihnachtszeit für Branchen wie Mode, Spielwaren, Schmuck, Kosmetik und Elektronik. Geschäfte in Einkaufsstraßen und Shopping-Malls hoffen auf regen Andrang, da der klassische Einkauf im stationären Handel gegen Jahresende nach wie vor hoch im Kurs liegt.

"Gerade zu Weihnachten wollen viele die Geschenke sehen, riechen, angreifen und gleich mitnehmen können. Und für viele gehört auch der Bummel durch die Geschäfte zur Vorweihnachtszeit dazu. Das ist etwas, womit der stationäre Handel gerade jetzt punkten kann", so Gumprecht

Doch auch der Online-Handel profitiert kräftig von der Festzeit: So bestellen sieben von zehn Käufern zumindest einen Teil ihrer Geschenke im Internet. Laut Hochrechnung dürften in Wien insgesamt 10,2 Millionen Geschenke gekauft werden. Oder anders gesagt: Sieben Packerln landen pro Schenkendem unter dem Christbaum. Besonders beliebt sind Evergreens wie Bekleidung, Bücher, Gutscheine, Spielwaren und Kosmetikartikel.