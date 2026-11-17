In der Bundeshauptstadt steuern die Weihnachtsmärkte auf eine besonders starke Saison zu. Mehr als vier Millionen Wiener werden erwartet, die Plätze dürften somit noch voller werden als im Vorjahr.

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Noch vor dem 1. Advent avancieren die Weihnachtsmärkte wieder zu den wohl beliebtesten Treffpunkten in der Bundeshauptstadt. Dabei zeichnet sich heuer ein regelrechter Besucheransturm ab: Allein die Wiener planen rund 4,4 Millionen Marktbesuche, das sind deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit Gästen aus den Bundesländern und dem Ausland könnten die Märkte sogar auf insgesamt rund 7,3 Millionen Besuche kommen.

Der Erfolg der Adventmärkte hat laut aktueller Erhebung der KMU Forschung Austria folgenden Grund: Die Menschen suchen weihnachtliche Stimmung und gemeinsame Erlebnisse. Für viele steht die besondere Atmosphäre im Vordergrund, fast genauso wichtig sind Treffen mit Familie, Freunden oder Bekannten. Auch kulinarisch dürfen sich Besucher auf die Klassiker freuen. Maroni, Langos, Punsch und Glühwein zählen erneut zu den größten Publikumsmagneten.

Wichtiger Impulsgeber für Handel

"Die Wiener Weihnachtsmärkte gehören zur Adventzeit einfach dazu. Sie bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt, laden zum Zusammenkommen und Genießen ein und begeistern Wienerinnen und Wiener ebenso wie Gäste aus dem In- und Ausland. Damit sind sie in der Vorweihnachtszeit ein echter Magnet für Wien", sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. "Die Weihnachtsmärkte sind auch für den Wiener Handel ein wichtiger Impulsgeber. Viele verbinden ihren Marktbesuch mit einem Bummel durch die Stadt oder Weihnachtseinkäufen. So entsteht zusätzliche Frequenz, die auch den Betrieben in den Einkaufsstraßen zugutekommt."

Insgesamt warten heuer 15 Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen auf Gäste, darunter fast 200 Gastrobetriebe. Die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm: Rund 230 Millionen Euro könnten direkt auf den Märkten ausgegeben werden. Allein die Wiener sollen dabei knapp 128 Millionen Euro beisteuern. Alles deutet also darauf hin, dass die hiesigen Märkte auch heuer wieder zu den stärksten Besuchermagneten der Bundeshauptstadt zählen werden.