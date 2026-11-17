Weniger Geld für Frauenprojekte, Förder-Aus für Awareness-Teams: Die Wiener Grünen sehen den Gewaltschutz für Frauen in Gefahr.

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Bei einer Pressekonferenz am Dienstag machten Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle (beide Grüne) auf die schwerwiegenden Folgen der Sparmaßnahmen durch die Stadt Wien aufmerksam. Besonders betroffen seien Frauen- und Mädchenberatungsstellen. So soll ab 2027 die Förderung der Awareness-Teams wegfallen, gleichzeitig will man die feministische Projektförderung um 43 Prozent kürzen. Auch der Verein "Nachbarinnen in Wien", der Frauen beim Ausstieg aus Gewaltbeziehungen unterstützt, musste zuletzt ein Förderminus von zehn Prozent verkraften. Für derartige Angebote fordern die Grünen mehrjährige, inflationsangepasste Förderungen.

Auch die Mindestsicherung stand auf der Tagesordnung: Frauen etwa, die vor Gewalt aus einer gemeinsamen Wohnung flüchten, stünden aufgrund von Betrugsverdacht oftmals bis zu sechs Monate ohne Unterstützung da. Malle nach erweise sich dieser Verdacht in 85 Prozent der Fälle jedoch als unbegründet. Das Dilemma: "Frauen stehen dann vor der Entscheidung: Gewaltbeziehung oder Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz", so Malle.

Zudem verlangen die Grünen mehr Ferienbetreuung, wirksame Lohntransparenz und einen Ausbau der gynäkologischen Versorgung. Zur Info: Der Gender Pay Gap bei Wiener Stadtbediensteten lag 2025 bei 9,9 Prozent. Auch die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf Frauen sollen künftig stärker geprüft werden. Für die Grünen steht damit die langfristige Absicherung von Frauenrechten und Hilfsangeboten auf dem Spiel. "Eine Stadt bleibt nicht automatisch 'Stadt der Frauen'. Wien muss seinen feministischen Kompass wiederfinden", schloss Pühringer.