Jetzt wird so viel wie nie gekauft: Wie du dich vor Fehlkäufen und Überkonsum schützt.

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Mit dem Black Friday, der heuer auf den 27. November fällt, geht die Shopping-Saison so richtig los. Die Schnäppchenjagd geht nahtlos ins Weihnachtsgeschäft über. Wenn das vorbei ist, befinden wir uns auch schon mitten im Ausverkauf. Und plötzlich türmen sich die Pakete, der Kleiderschrank quillt über und wir stellen fest, dass wir mindestens die Hälfte von dem Zeug gar nicht gebraucht hätten.

Reue und gute Vorsätze

Es folgt die Reue und wir nehmen uns vor, das in Zukunft besser zu machen und wirklich nur mehr zu kaufen, was wir wirklich brauchen. Um dann wieder zu scheitern und schneller auf "kaufen" zu klicken, als der Verstand einschreiten kann.

Raus aus der Shopping-Falle

Tatsächlich bewusster zu shoppen ist oft nicht einfach. Auf Social Media werden wir mit Rabattcodes geködert, in unseren E-Mails finden wir Newsletter mit einmaligen Gelegenheiten und schon geht es wieder los. Wie trotzt man den Verlockungen? Wir haben sieben einfache Tipps, die dir helfen, dich aus der Shopping-Falle zu befreien.

Drei-Fragen-Regel: Stelle dir vor jedem Kauf diese Fragen: Brauche ich das? Habe ich schon etwas Ähnliches? Würde ich es auch ohne Sonderangebot kaufen? Die 30-Tage-Regel: Bei größeren Anschaffungen warte 30 Tage, bis du zuschlägst. Wenn du dann immer noch überzeugt bist, dass der Kauf notwendig ist, kannst du deine Entscheidung treffen. Innehalten: Beim spontanen Onlinekauf leg das Handy für ein paar Minuten zur Seite, bevor du den Bezahlvorgang startest. Trink inzwischen einen Kaffee oder schlafe am besten noch einmal drüber. Oft stellst du dann fest, dass der Kauf nicht sinnvoll ist. Lenke dich ab: Suche dir eine andere Beschäftigung - gehe spazieren, koche oder triff Freunde. Das gibt dir ein besseres Gefühl als der kurze Dopamin-Kick, den ein neues Kleidungsstück im Kasten auslöst. Trigger abschalten: Entfolge Influencern, die dauernd neue Produkte anpreisen, und bestelle Newsletter mit Rabattcodes und Sale-Ankündigungen ab. So hast du nicht ständig das Gefühl, du musst zuschlagen, weil du sonst eine tolle Gelegenheit verpasst. Shopping-Budget: Lege fest, wie viel Geld du jedes Monat für Kleidung, Kosmetik und Lifestyle-Produkte zur Verfügung hast. Wenn es aufgebraucht ist, warte bis zum nächsten Monat. Viele Wünsche erübrigen sich, wenn du etwas warten musst. Lege einen No-Buy-Monat ein: Um dein Muster zu durchbrechen, kaufe einen Monat gar nichts, das du nicht zum Leben brauchst. Lebensmittel und Co. sind erlaubt. Natürlich kannst du auch kaputte Alltagsgeräte austauschen.

Wenn du diese Regeln befolgst, sollte das Ziel nicht sein, dass du dir nie wieder etwas Schönes gönnen darfst. Es soll dir nur helfen, sinnlose Käufe zu reduzieren und dann zu kaufen, was dir echte Freude bereitet und Dinge, von denen du lange etwas hast.