Ein Hinweis aus einer Schule brachte den Stein ins Rollen. In einem Geschäft in Floridsdorf beschlagnahmten Behörden 235 Kilogramm Pyrotechnik, die offenbar auch an Kinder verkauft wurde.

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Rund 235 Kilogramm Pyrotechnik sind am Freitag bei einer behördlichen Kontrolle in einem Billigwarengeschäft in Wien-Floridsdorf beschlagnahmt worden. Auslöser war laut der Gruppe Sofortmaßnahmen ein Hinweis eines Schuldirektors, wonach in dem Geschäft Feuerwerkskörper auch an Kinder und Jugendliche verkauft worden sein sollen. Bei der Überprüfung stellten die Behörden zudem zahlreiche weitere Mängel fest, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.

An der Kontrolle waren neben der Gruppe Sofortmaßnahmen auch die Polizei, die Abteilung Gefahrengut- und Abfallkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien, das Magistratische Bezirksamt für Floridsdorf und die MA 36 beteiligt. Das Bezirksamt beschlagnahmte die pyrotechnischen Gegenstände, die anschließend von der Feuerwehr abtransportiert wurden.

Zudem folgen der Aussendung zufolge zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Gebrauchsabgabengesetz und die Straßenverkehrsordnung. Beanstandet wurden auch die fehlerhafte äußere Geschäftsbezeichnung, eine nicht genehmigte Betriebsanlage sowie eine nicht genehmigte Videoüberwachung des öffentlichen Raums.

Verstärkte Kontrollen

Die Gruppe Sofortmaßnahmen führt derzeit gemeinsam mit weiteren Behörden verstärkt Kontrollen im Pyrotechnikhandel durch. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Verkauf an Minderjährige, illegale Feuerwerkskörper und die unsachgemäße Lagerung von Pyrotechnik.

"Pyrotechnik ist kein Spielzeug und hat in Kinderhänden nichts verloren. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Kindern und Jugendlichen Feuerwerkskörper zu verkaufen. Wer das tut, nimmt eine Gefährdung ihrer Sicherheit bewusst in Kauf. Die bereits in der Vergangenheit vorgekommenen schweren Verletzungen zeigen, wie groß die Gefahr ist. Deshalb gehen wir jedem Hinweis nach", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. (APA)