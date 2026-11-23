Das italienische Luxus-Label Armani bringt seine Nobelhotels erstmals nach Ägypten. Gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Emaar soll dort eine Urlaubsdestination der Spitzenklasse entstehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Rote Meer avanciert zunehmend zu einer der gefragtesten Destinationen im internationalen Luxustourismus. Während die Region bislang vor allem für klassische Clubresorts und Tauchspots bekannt war, rücken nun hochwertige Hotelkonzepte in den Vordergrund. Mit Armani Hotels & Resorts hält eine international renommierte Luxusmarke Einzug, die der Region ein völlig neues Image verleihen könnte.

Armani bringt neuen Luxus ans Rote Meer

Gemeinsam mit dem international renommierten Bau- und Immobilienkonzern Emaar entsteht das erste Armani-Resort in Ägypten. Emaar hat bereits mit Projekten wie dem Burj Khalifa und spektakulären Hotelanlagen in Dubai internationale Maßstäbe gesetzt. Mit dem neuen Vorhaben wird nun auch die langjährige Partnerschaft mit dem italienischen Modehaus weiter ausgebaut.



Für Ägypten ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Luxusurlaub auf höchstem Niveau. Dass Armani ausgerechnet an der ägyptischen Küste ein so ambitioniertes Projekt realisiert, zeigt, wohin sich das Land touristisch entwickeln möchte: hin zu einer festen Größe auf der internationalen Luxusreise-Landkarte.

Ein Urlaubserlebnis der Extraklasse

Gäste dürfen sich auf die unverwechselbare Designsprache von Armani freuen. Typisch für die Hotelkette sind zurückhaltende Erdtöne, klare Linien, edle Naturmaterialien und maßgeschneiderte Möbelstücke aus der Armani/Casa-Kollektion. Jedes Detail im Resort wird darauf abgestimmt, Ruhe, Eleganz und Komfort harmonisch miteinander zu verschmelzen.

Neben großzügigen Suiten und Luxusvillen mit direktem Meerblick soll die Anlage über exquisite Restaurants, weitläufige Spa-Bereiche und private Strandabschnitte verfügen. Die Kombination aus ganzjährigem Sonnenschein, intakter Unterwasserwelt und modernem Design verspricht, neue Maßstäbe für anspruchsvolle Reisende aus Europa und den Golfstaaten zu setzen. Dank der schnellen Erreichbarkeit aus ganz Europa – von Wien aus fliegen Urlauber in kaum vier Stunden ans Rote Meer – dürfte das neue Armani-Hotel sofort zum heiß begehrten Hotspot für Jetsetter werden.

Armani Hotels & Resorts © Armani Hotels & Resorts

Neuer Maßstab für Luxus am Roten Meer

Hinter dem Vorhaben steht eine klare wirtschaftliche und touristische Vision. Mohamed Alabbar, der Gründer des Entwicklers Emaar, betonte die strategische Bedeutung des Standorts: "Dass wir Armani am Roten Meer willkommen heißen, spiegelt unser Vertrauen in Ägypten sowie in die Zukunft seines Tourismus- und Immobiliensektors wider. Gemeinsam mit Armani beabsichtigen wir, einen neuen Maßstab für Luxus am Roten Meer zu setzen."

Das Projekt ist weit mehr als nur ein gewöhnliches Hotel. Es soll ein prestigeträchtiges Aushängeschild werden, das vermögende Touristen, Prominente und wohlhabende Immobilienkäufer aus allen Ländern anlockt. Ägypten beweist damit einmal mehr, dass es das Image des reinen Pauschalurlaubsziels endgültig abstreift und selbst anspruchsvollste Luxus-Reisende ins Land holen will. Die geplante Eröffnung des Resorts ist für 2030 vorgesehen.