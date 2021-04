Die schönsten Tauchspots in El Gouna

Abtauchen im Roten Meer: Angenehme Wassertemperaturen, Artenvielfalt, Schiffswracks und bewachsene Korallenwände

Für Taucher ist die ägyptische Lagunenstadt El Gouna der ideale Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Ausflüge in die Unterwasserwelt.

© www.orascomhm.com ×

Je nach Können und Erfahrung wählen Tauchsportler aus über 30 verschiedenen Spots in der näheren Umgebung. Zahlreiche örtliche Anbieter bringen die Taucher an die nördlich und südlich von El Gouna gelegenen Tauchplätze. Einsteiger können bei einem Schnupperkurs der PADI zertifizierten Tauschulen in Begleitung eines erfahrenen Tauchlehrers erste Erfahrungen unter Wasser sammeln.

Herrliche Riffe

© www.orascomhm.com ×

Ob Kugelfisch, Rochen, Schnecken, Seenadeln oder sogar Schildkröten, Delfine und Riffhaie – bei ihren Tauchgängen treffen Urlauber auf eine bunte Vielfalt an Meeresbewohnern. Besonders viele Fische können sie zum Beispiel am Riff Siyul Kebira eineinhalb Stunden nördlich von El Gouna bewundern. Hier tummeln sich entlang des Plateaus Rochen, Schwarmfische, Kugel- und Kofferfische. Auch am Siyul Saghira finden Taucher in einer Tiefe von bis zu 20 Metern verschiedenen Korallenarten, Steinfische und Drachenköpfe. Mit etwas Glück begegnet ihnen hier auch der ein oder andere Delfin. Wer die Chance auf einen Tauchgang mit Riffhaien nicht verpassen möchte, hat am Shab El Erg im Nordosten, Umm Ursk im Norden oder am Shabrur Umm Gamar die größten Chancen. Für Anfänger empfehlen sich die Riffe El Fanadir und Gota Abu Galawa South im Süden von El Gouna.



Nervenkitzel beim Wracktauchen

Wer es etwas abenteuerlicher mag, kommt beim Wracktauchen ganz auf seine Kosten. Von El Gouna aus werden zahlreiche Tagesausflüge zu den Wracks gesunkener Schiffe unternommen. Beliebte Spots sind die Wracks von Abu Nahas, Carnatic, Giannis D. und Chrisoula K. Bereits seit mehr als 150 Jahren liegt das Wrack der Carnatic am Meeresboden. Während der Mittelteil auseinander brach, sind Bug und Heck noch intakt und Taucher können problemlos in das Schiff hinein tauchen. Nahezu unberührt und nur für erfahrene Taucher geeignet, ist das Wrack der Rosalie Moeller, das seit 1941 in 45 Meter Tiefe liegt.

Tauchstationen in El Gouna

In El Gouna haben Urlauber zahlreiche Möglichkeiten PADI zertifizierte Tauchkurse und Tauchgänge zu buchen. So zum Beispiel in den Tauchbasen The Dive Connection, Blue Brothers Diving und dem Orca Dive Club. Außerdem verfügen viele der örtlichen Hotels über eigene Tauchstationen mit einem großen Angebot an Tauchausflügen und Kursen. Dazu gehören das Sultan Bey, das Turtle`s Inn, das Sheraton Miramar und das Mövenpick El Gouna.

Hygienekonzept

© www.orascomhm.com ×

Die OHM-Hotels in El Gouna und Taba Heights wurden erfolgreich vom TÜV NORD auf Hygiene und Sauberkeit geprüft. Alle Betriebsabläufe in den OHM-Hotels in Ägypten entsprechen den Richtlinien, die das ägyptische Tourismusministerium für die Wiedereröffnung der Hotels herausgegeben hat. Orascom Hotels Management, das Hotelmanagement-Tochterunternehmen der Orascom Development Group, reagierte mit einem umfassenden Konzept auf die ganzheitlichen hohen Sanitär- und Hygienestandard, die ein sicheres und unbeschwertes Reisen ermöglichen.

Über El Gouna

© www.orascomhm.com ×

Die Stadt und Feriendestination El Gouna liegt 25 Kilometer nördlich von Hurghada und ist über den dortigen internationalen Flughafen innerhalb von wenigen Flugstunden von allen europäischen Hauptstädten aus bequem zu erreichen. Direkt am Roten Meer gelegen bietet die Stadt zehn Kilometer Strand, eine Vielzahl an Geschäften, Restaurants, Clubs, Cafés und über 19 Hotels in unterschiedlichen Kategorien.