Der Jagdhof in Bayern erweitert seine Spa-Welt

Acht Monate wurde geplant, gebaut und modernisiert. Seit September präsentiert das 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach in Bayern seine neue Wellness- und Saunalandschaft.

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Rund 1.200 m² zusätzliche Spa-Fläche sind dabei entstanden. Damit wächst die Wellness- & Wasserwelt des familiengeführten Hauses im Bayerischen Wald auf insgesamt 7.700 m²: mit neuen Pools, einer großzügigen Event-Sauna, besonderen Kälteerlebnissen und neuen Rückzugsorten.

Der neue Sky Infinity-Pool aus Bayerwald-Granit verspricht Entspannung bei 32 °C. © Jagdhof

Warme Pools, kühler Schnee und weite Ausblicke

Herzstück der Erweiterung ist die neue textilfreie Sky-Poollandschaft aus 130 Tonnen Bayerwald-Granit. Der 125 m² große Sky Infinity-Pool ist auf 32 °C temperiert und öffnet den Blick weit über den Bayerischen Wald. Wenige Schritte entfernt liegt der kleinere Sky Sole-Pool: 36 °C warm, mit drei Prozent Sole und wie der Infinity-Pool mit Sprudelbänken ausgestattet. Direkt an die Pools schließt die Sky-Lounge mit Sitzbereichen und Effektfeuer an. Eine Ebene darüber bietet der Rooftop-Garten mit Himmelbetten weitere Plätze für ruhige Stunden. Auch das Wechselspiel von Wärme und Kälte spielt im neuen Spa eine zentrale Rolle. Nach dem Saunagang geht es ins 16 °C kalte Tauchbecken mit Wasserschwallwand oder – für Geübte – ins ein bis drei Grad kalte Eisbecken. Noch ungewöhnlicher wird es unter dem SnowSky: Über dem Außenbecken fällt echter Schnee, selbst wenn die Temperaturen im Sommer auf 30 °C steigen.

Wärme wird zum Erlebnis: Die neue Eventsauna bietet viel Platz für gesellige Aufgüsse. © Jagdhof

Aufgüsse mit Aussicht

Im Zuge des Umbaus wurde auch die Saunalandschaft umfassend modernisiert. Insgesamt stehen den Gästen heute elf unterschiedliche Saunen mit 181 Sitzplätzen zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist die große Event-Sauna für bis zu 50 Personen. Eine Panoramafront holt den Blick nach draußen, während täglich geführte Aufgüsse für das eigentliche Saunaerlebnis sorgen. Direkt daneben wird die neue Sauna-Lounge mit Getränken und kleinen Snacks zum Treffpunkt zwischen den Saunagängen. Wer es ruhiger mag, findet mit der Sole-Sauna "Meeresrauschen", der Lehmsauna, dem Aroma-Dampfbad und dem Infrarot-Kino unterschiedliche Formen der Wärme. Für die Erholung danach gibt es zwei neue Indoor-Ruheoasen. Rubin Relax, die deutlich größere der beiden, erstreckt sich über drei Ebenen und überrascht mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Liegeplätzen: von runden Kuschelnestern über flauschige Couchbetten bis zu weich gepolsterten Relaxliegen. Filigrane Raumteiler schaffen dabei kleine, geschützte Bereiche und die großen Fenster geben den Blick auf den Naturbadesee frei. Golden Flower ist kleiner und intimer gehalten. Goldtöne und eine floral gestaltete Decke bestimmen das edle Ambiente. Breite, individuell verstellbare Liegen stehen direkt an den Panoramafenstern und geben den Blick hinaus in den oberen Garten frei.

Zwischen zwei Saunagängen lädt die Lounge zum Zurücklehnen ein. © Jagdhof

Regeneration weitergedacht

Vital. Mit dem Umbau hat der Jagdhof zugleich sein Angebot rund um Regeneration und Longevity erweitert. Neu sind drei Anwendungen: eine Ganzkörper-Kältekammer mit Temperaturen bis zu –110 °C, die 5- Senses-Wärmetherapie mit Licht und Wärme sowie das Flow-System zur berührungslosen Ganzkörper-Lymphaktivierung. Auch die Kosmetik- und Massagebereiche wurden modernisiert. Die Erweiterung ergänzt eine Wellnesswelt, die bereits zuvor ungewöhnlich groß war. Insgesamt umfasst sie heute zehn Pools – darunter einen 25-Meter-Infinity-Pool, ein 20-Meter-Innenschwimmbecken, einen 25-Meter-Sportpool und den 750 m² großen Naturbadesee. Und Wellness ist nur ein Teil des Jagdhofs. Gemeinsam mit der rund 1.400 m² großen Sportwelt stehen Gästen insgesamt rund 9.100 m² Wellness & Sport zur Verfügung. Dazu kommen 105 komfortable Zimmer und luxuriöse Suiten, einige davon mit privater Sauna, Whirlpool oder eigenem Infnitypool. Kulinarisch setzt das Haus auf eine gehobene Crossover-Küche mit 7-gängigen À-la-carte-Abendmenüs sowie eine ausgezeichnete Vinothek. Mit der Erweiterung ist der Jagdhof damit nicht einfach nur größer geworden. Der Umbau schafft vor allem mehr Möglichkeiten, den Aufenthalt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten: zwischen Wärme und Kälte, Bewegung und Regeneration, geselligen Aufgüssen und ruhigen Rückzugsorten. www.jagdhof-roehrnbach.de