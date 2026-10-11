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Herbstglück

Hotel Kvarner Palace: Historische Grandezza trifft neuen Spa-Komfort

Irene Stelzmüller
von
© Monika Loffler
Herbstglück am Kvarner: Das Vier-Sterne-Hotel Kvarner Palace an der Crikvenica Riviera in Kroatien lockt mit großem Wellnessbereich und mediterranem Park.
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Wenn der große Sommertrubel langsam abklingt, präsentiert sich die Crikvenica Riviera von ihrer besonders reizvollen Seite. Mildes Klima, mediterrane Vegetation und die Adria bilden die Kulisse für einen genussvollen Herbst. Mittendrin thront das Grandhotel Kvarner Palace der Salzburger Hoteliersfamilie Holleis. Mehr als 130 Jahre Hotelgeschichte treffen hier auf modernen Komfort, einen 30.000 Quadratmeter großen mediterranen Park und weite Blicke über die Kvarner Bucht. Darüber hinaus blickt Crikvenica zudem auf 125 Jahre Tradition als heilklimatischer Kurort zurück.

Exklusives Hallenbad © Ernst von Chaulin

Neue Wellnesswelt am Meer

Jüngstes Highlight des Vier-Sterne-Hotels ist der neue, 2.500 Quadratmeter große Spa-Bereich. Sein Herzstück bildet ein beheizter, 25 Meter langer Meerwasserpool mit Innen- und Außenbereich. Dazu kommen Dampfbad, Finnische Panoramasauna, Infrarotkabine, Eisnebelgang und Erlebnisduschen. Großzügige Ruhe- und Relaxzonen mit Sonnenterrasse sowie ein Fitnessraum bieten reichlich Platz zum Abschalten.

Schwitzen mit Aussicht :In der finnischen Sauna genießt man den traumhaften Blick auf die Adria. © Ernst von Chaulin

Neu sind außerdem die Wellnessrezeption und Behandlungsräume für Massagen, Körperbehandlungen und Kosmetik. Wer lieber Meeresluft schnuppert, erreicht den Feinkiesel-Sandstrand in rund zehn Gehminuten. Ein eigener Strandabschnitt mit kostenlosen Liegen ist den Hotelgästen vorbehalten. Das milde Herbstklima lädt außerdem zu Wanderungen und Fahrradtouren ein.

Moderne Zimmer mit Meerblick © Ernst von Chaulin

Neue Zimmer und mit Vollgas ins Abendrot

Bereits 2024 wurde das Angebot des historischen Hauses um einen neuen Hotelflügel erweitert. 36 Deluxe-Zimmer sowie die rund 100 Quadratmeter große Suite "Kaiserblick" kamen hinzu. Die Suite erstreckt sich über zwei Ebenen und punktet mit privater Loggia, Dachterrasse und Meerblick. Für eine komfortable Anreise sorgt die ebenfalls neu errichtete Tiefgarage. Mit Vollgas ins Abendrot: Mit Tedi und dem Schnellboot "Ela" (max. 12 Pers.) dem Sonnenuntergang entgegen. Während die Sonne die Kvarner Bucht in goldenes Licht taucht, steuert Kapitän Tedi das Boot in Richtung der imposanten Doppelbogen-Brücke Krčki most steuert, wird an Bord mit einem Glas sekt angestoßen. Meeresbrise, Wellen und Traumkulisse inklusive – so schön kann ein Urlaubstag enden.

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