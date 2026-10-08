Waldorf Astoria Seychellen: Wo Inselträume Sterne tragen

Privatpool, tropisches Design und große Küche: Das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island verbindet stilvollen Inselurlaub mit Wellness und neuen Gastspielen der Kochstars Europas.

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Schon die Anreise liefert großes Reisekino: Unter dem Flugzeug schimmert der Indische Ozean, rund 20 Minuten nach dem Start auf Mahé taucht das Inselrefugium auf. Etwa 130 Kilometer südlich der seychellischen Hauptinsel beansprucht das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island die Bühne für sich allein. 50 Villen, private Pools, tropische Gärten und der Strand nur wenige Schritte entfernt: Hier bekommt das Fernweh eine ziemlich elegante Adresse.

© Waldorf Astoria

Die Natur als Designerin

Den schönsten Einfall für die Architektur lieferte eine Inselbewohnerin: die Echte Karettschildkröte. Ihr Panzer inspirierte die facettierten, fächerförmigen Dächer der Villen, die sich zu luftigen Überdachungen und hohen Decken entfalten. Die Gebäude stehen etwas vom Ufer zurück, damit Meeresschildkröten am Strand ungestört ihre Eier ablegen können.

Großzügig gestylter Wohnraum © Waldorf Astoria

Auch das Interior nimmt seine Umgebung auf. Erdige Töne, Kunst und elegante Möbel treffen auf Motive der Kokospalme. In der Lobby sorgen kaskadenartige Vorhänge aus Muscheln für einen dekorativen Auftritt; eine markante Sonnenuhr setzt einen weiteren Akzent. Draußen erweitern großzügige Terrassen, eigene Gärten und Privatpools den Wohnraum ins Tropengrün. Der Luxus liegt hier ebenso im Platz wie in der Privatsphäre.

Wellness mit Inselkurven

Lichtdurchfluteter Spa-Behandlungsraum © Waldorf Astoria

Im Waldorf Astoria Spa setzt sich die Formensprache der Natur fort: Die charakteristische Doppelkokosnuss Coco de Mer stand für die geschwungenen Linien Pate. Sechs Behandlungssuiten bieten Raum für individuelle Anwendungen und Pflegerituale. Dazu kommen Sauna, Dampfbad und Hydrotherapie. Yoga und Pilates ergänzen das Angebot, während personalisierte Programme und medizinische Wellness-Screenings den Blick auf das eigene Wohlbefinden lenken. Wer Bewegung lieber mit Meerblick verbindet, kann die Insel beim Wassersport oder die Unterwasserwelt mit dem PADI-Tauchzentrum entdecken.

Restaurant Moulin © Waldorf Astoria

Vom Kräutergarten zum großen Dinner

Auf Platte Island hat Genuss gleich mehrere Adressen. Im Maison des Épices treffen kreolische und lateinamerikanische Aromen auf das Kochen über offenem Feuer. La Perle verbindet die Schätze des Ozeans mit mediterranen und asiatischen Einflüssen. Am Pool serviert Torti Sushi und individuell zusammengestellte Bento-Boxen, die Peacock Terrace lädt zu Kaffee und Tee. Wenn der Himmel langsam die Farbe wechselt, übernimmt die Bar Lalin mit Cocktails und ausgewählten Schaumweinen. Für besonders private Genussmomente lässt sich das Dinner auch an den Strand verlegen.

Das kulinarische Herzstück ist das Moulin. Eingebettet in den eigenen Gemüse- und Kräutergarten, folgt es einer "Soil-to-Soul"-Philosophie: Saisonale, möglichst lokal bezogene Zutaten geben die Richtung vor, frisch Geerntetes wandert direkt in die Küche. Ein Konzept, das nun prominente Gäste an den Herd lockt.

Kochstars im Inselparadies

Mit der neuen Culinary Collection startet das Resort eine jährlich wiederkehrende Reihe von Gastspielen internationaler Spitzenköche. Den Auftakt macht Christoph Kunz vom Münchner Zwei-Sterne-Restaurant KOMU: Vom 17. bis 21. Oktober 2026 bringt er seine französisch geprägte, weltoffene Küche auf die Insel. Neben einem Angelausflug mit informellem Meisterkurs am Strand stehen zwei exklusive Dinner für jeweils 25 bis 30 Gäste auf dem Programm. Ein eigens kreiertes Gericht soll anschließend dauerhaft auf der À-la-carte-Karte des Moulin bleiben.

Vom 27. bis 29. Oktober folgt Ana Roš vom slowenischen Drei-Sterne-Restaurant Hiša Franko. Die 2017 zur weltbesten Köchin gekürte Autodidaktin ist für ihre konsequent saisonale, regional verwurzelte Küche bekannt. Im Moulin gestaltet sie zwei Dinner für jeweils 20 bis 30 Gäste und gibt Einblicke in ihre Arbeit. Die Veranstaltungen sind ausschließlich Resortgästen vorbehalten. Für sie bekommt das Inselglück damit eine zusätzliche Pointe: Nach Privatpool und Spa wartet am Abend die nächste große Verführung auf dem Teller.