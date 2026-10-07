Condé Nast Traveller kürt die besten Hotels der Welt 2026

Die Ergebnisse der 2026 Readers' Choice Awards sind endlich da. Hunderttausende reisebegeisterte Leser haben weltweit abgestimmt und ihre absoluten Lieblingshotels gekürt.

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Zum 39. Mal haben die Leser von Condé Nast Traveler abgestimmt und entschieden, welche Hotels weltweit wirklich herausragen und dabei eine Liste der absoluten Top-Adressen gekürt. Unter den "Best Hotels in the World" liegen die unterschiedlichsten Arten von Luxus: legendäre Grandhotels mit Geschichte, spektakuläre Oasen mitten in pulsierenden Metropolen und charmante Boutique-Hotels, die selbst erfahrene Globetrotter noch überraschen. Hier kommen die Hotels, in denen man einmal im Leben übernachten sollte.

Das beste Hotel der Welt: The Peninsula Hong Kong

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Die legendäre "Grande Dame des Ostens" sichert sich völlig zu Recht den ersten Platz. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1928 definiert diese Ikone am Victoria Harbour den Begriff Luxushotellerie immer wieder neu. Eine eigene Flotte aus maßgeschneiderten Rolls-Royce Phantoms und ein privater Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach garantieren eine standesgemäße Ankunft. Drinnen erwartet die Gäste eine perfekte Symbiose aus Prunk und moderner Zimmertechnologie, gekrönt von einem der spektakulärsten Spa-Bereiche der Welt mit Blick auf die Skyline von Hongkong.

Platz 2: Passalacqua (Moltrasio, Italien)

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Am glitzernden Comer See gelegen, ist das Passalacqua der Inbegriff des italienischen Dolce Vita und ein architektonisches Meisterwerk. Die restaurierte Villa aus dem 18. Jahrhundert, die einst dem Komponisten Vincenzo Bellini gehörte, wirkt wie ein privates Refugium und nicht wie ein Hotel. Mit nur 24 individuell gestalteten Zimmern, barocken Deckenfresken, Muranoglas-Kronleuchtern und weitläufigen Gärten, die sanft zum Seeufer abfallen, bietet das Haus eine fast schon intime, Atmosphäre.

Platz 3: Park Hyatt Chicago (USA)

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Nach einer umfassenden, millionenschweren Renovierung erstrahlt das Park Hyatt Chicago in neuem Glanz. Direkt an der berühmten Michigan Avenue am ikonischen Water Tower Square gelegen, bietet dieses Haus eine stilvolle Oase der Ruhe mitten in der Stadt. Kunstliebhaber kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Feinschmecker. Ein Besuch im preisgekrönten Restaurant NoMI mit spektakulärem Blick auf den Lake Michigan ist Pflicht.

Platz 4: Le Méridien Essex Chicago (USA)

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Chicago sichert sich direkt noch eine weitere Top-Platzierung. Das Le Méridien Essex besticht durch sein Mid-Century-Modern-Design und die Lage direkt am majestätischen Grant Park. Mit bodentiefen Fenstern, die einen unvergesslichen Panoramablick auf die Skyline der Stadt und den See freigeben, ist dieses modern konzipierte Hotel der Inbegriff des angesagten City-Chics.

Platz 5: The Ritz-Carlton, Kyoto (Japan)

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Am Ufer des Kamogawa-Flusses gelegen, ist das Ritz-Carlton in Kyoto eine Oase der absoluten Ruhe. Das Design des Hotels zollt den traditionellen japanischen Machiya-Stadthäusern Tribut und verbindet diese mit modernem Luxus. Die Gäste schlafen auf edelsten Materialien, blicken durch bodentiefe Fenster auf Zen-Gärten oder den Fluss und können an traditionellen Teezeremonien teilnehmen.

Platz 6: The Joule (Dallas, USA)

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Das Boutique-Hotel im Herzen von Dallas ist in einem atemberaubenden neugotischen Gebäude aus den 1920er-Jahren untergebracht. Bekannt ist das Hotel vor allem für seine spektakuläre Kunstsammlung, sowie für sein absolutes Markenzeichen: ein atemberaubender, acht Meter freischwebender Pool, der über die Kante des Hotelgebäudes hinausragt und den Badenden das Gefühl gibt, über den Straßen von Dallas zu schweben.

Platz 7: Thompson Denver (USA)

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Das Thompson Denver bringt den angesagten Mid-Century-Chalet-Stil in das hippe LoDo-Viertel der Stadt. Hier trifft der rustikale Charme der Rocky Mountains auf den modernen Look einer Großstadt. Mit warmen Holztönen, gemütlichen Kaminen und Ledermöbeln versprüht das Hotel eine einladende Atmosphäre. Das absolute Highlight ist das Restaurant Chez Maggy unter der Leitung des französischen Starkochs Ludo Lefebvre sowie die Rooftop-Bar, die sich am Abend in einen der gefragtesten Treffpunkte der lokalen Szene verwandelt.

Platz 8: Madeline Hotel & Residences, Auberge Collection (Telluride, USA)

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Inmitten der majestätischen Gipfel der Rocky Mountains in Colorado gelegen, ist das Madeline der ultimative Zufluchtsort für anspruchsvolle Ski- und Outdoor-Enthusiasten. Das Luxusresort bietet einen "Ski-in/Ski-out"-Zugang und verwöhnt seine Gäste nach einem Tag auf der Piste mit einem erstklassigen Alpin-Spa, beheizten Außenpools mit Bergblick und gemütlichen Feuerstellen. Das Design ist eine moderne Interpretation des klassischen Berghütten-Stils, elegant, gemütlich und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Platz 9: Park Hyatt Bangkok (Thailand)

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Dieses architektonische Meisterwerk erhebt sich in Form einer dreidimensionalen Schleife hoch über der thailändischen Hauptstadt und setzt neue Standards für minimalistischen Luxus. Das Park Hyatt Bangkok bietet eine Oase der Stille über dem Trubel der Metropole. Die Zimmer sind in beruhigenden, hellen Cremetönen gehalten und bieten durch riesige Glasfronten spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Ein Highlight ist der 40 Meter lange Salzwasser-Infinity-Pool, der von tropischen Gärten umgeben ist und den perfekten Ort zum Entspannen nach einer Sightseeing-Tour darstellt.

Platz 10: Cheval Blanc St-Tropez (Frankreich)

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Als Teil des renommierten Luxuskonzerns LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) steht das Cheval Blanc St-Tropez für französische Art de Vivre in ihrer reinsten Form. Direkt am Mittelmeer unter jahrhundertealten Pinien gelegen, bietet dieses exklusive Boutique-Hotel nur eine Handvoll Zimmer und Suiten, was maximale Privatsphäre garantiert. Mit einem eigenen Privatstrand, dem einzigen Drei-Sterne-Restaurant des Ortes (La Vague d’Or unter Arnaud Donckele) und einem Spa von Guerlain ist dieses Haus die ultimative Luxus-Oase an der Côte d’Azur.