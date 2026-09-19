Das sind Österreichs beste Hotels: Nur zwei schaffen die höchste Auszeichnung

Der MICHELIN Guide hat seine begehrten Hotel-Keys für 2026 vergeben. Österreich darf sich über 72 ausgezeichnete Häuser freuen – doch lediglich zwei Hotels erhalten die Höchstwertung. Besonders stark schneidet Wien ab, während die heimischen Skiregionen kräftig aufholen.

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Was die berühmten Sterne für Restaurants sind, sollen die MICHELIN Keys für Hotels sein: eine Auszeichnung für Häuser, die weit mehr bieten als nur ein bequemes Bett und ein gutes Frühstück. Nun hat der MICHELIN Guide zum zweiten Mal seine weltweite Hotelauswahl präsentiert – und Österreich kann sich im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen.

Insgesamt wurden weltweit 2.832 Hotels ausgezeichnet. 2.020 Häuser erhielten einen Key, 657 Hotels dürfen sich über zwei Keys freuen. Nur 155 Unterkünfte schafften es in die exklusivste Kategorie mit drei MICHELIN Keys.

Zwei Hotels in Österreich erhalten drei Keys

© SACHER

Österreich ist mit insgesamt 72 ausgezeichneten Hotels vertreten. Ganz nach oben haben es jedoch nur zwei geschafft: das Hotel Sacher in Wien und das Rosewood Schloss Fuschl in Hof bei Salzburg bestätigten auch 2026 ihre drei MICHELIN Keys.

Damit gelten die beiden Traditionshäuser laut Guide als Unterkünfte, die einen "einzigartigen Aufenthalt" bieten. Das Hotel Sacher punktet mit imperialem Wiener Luxus und seiner legendären Geschichte, während das Rosewood Schloss Fuschl seine Gäste mit exklusiver Lage direkt am Fuschlsee, historischem Ambiente und Exklusivität empfängt.

Zwei neue Luxus-Gewinner in Wien

© ANANTARA PALAIS HANSEN

Besonders erfreulich fällt das Ergebnis für die Bundeshauptstadt aus. Zwei Wiener Neueröffnungen steigen direkt mit jeweils zwei MICHELIN Keys ein: das Anantara Palais Hansen Vienna Hotel und das Mandarin Oriental Vienna.

Das Anantara Palais Hansen wurde nach umfassender Renovierung und einem Rebranding neu positioniert. Beim Mandarin Oriental verwandelte man das denkmalgeschützte ehemalige Handelsgericht aus dem Jahr 1908 in ein Luxushotel.

Insgesamt vereinen die ausgezeichneten Wiener Hotels 23 MICHELIN Keys auf sich. Neben klassischen Grand Hotels finden sich darunter auch jüngere, designorientierte Adressen wie das Hotel Josefine, das Hollmann Beletage Design & Boutique Hotel und das Hotel MOTTO.

Dieses Hotel steigt in die nächste Liga auf

Auch in den österreichischen Alpen gibt es Grund zum Feiern: Das Schlosshotel Fiss konnte sich von einem auf zwei MICHELIN Keys steigern. Damit bescheinigen die anonym reisenden Inspektoren dem Tiroler Haus nun einen "außergewöhnlichen Aufenthalt".

Generell befinden sich Österreichs Urlaubsregionen im Höhenflug. Neue Auszeichnungen gingen unter anderem nach Sölden, St. Anton am Arlberg, Lech und Großarl. Die Mischung aus alpiner Landschaft, Kulinarik, Wellness und persönlicher Gastfreundschaft scheint bei den Testern besonders gut anzukommen.

Sieben neue Key-Hotels in Österreich

© HOTEL CHALET AURELIO

Sieben österreichische Häuser wurden 2026 erstmals mit einem MICHELIN Key ausgezeichnet:

Genießerhotel BERGERGUT in Afiesl

in Afiesl Neuwirt. Hotel & Wirtshaus in Bad Vigaun

in Bad Vigaun Hotel Nesslerhof in Großarl

in Großarl Hotel & Chalet Aurelio in Lech am Arlberg

in Lech am Arlberg Lieperts Café, Dinner, Rooms in Leutschach an der Weinstraße

in Leutschach an der Weinstraße Hotel Schöne Aussicht in Sölden

in Sölden Ullrhaus in St. Anton am Arlberg

Mehr als 470 Hotels erstmals ausgezeichnet

Weltweit kamen bei der Auswahl 2026 mehr als 470 neue Key-Hotels in 79 Destinationen hinzu. Besonders viele Neuzugänge verzeichneten Europa und Asien. Stark gewachsen ist das Angebot unter anderem in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China, Indien, Indonesien und Japan.

Europa bleibt dabei ein Zentrum der internationalen Spitzenhotellerie: In mehr als 35 europäischen Destinationen wurden insgesamt 1.338 MICHELIN Key-Hotels ausgezeichnet. Österreich spielt mit seinen 72 Häusern und gleich zwei Hotels in der höchsten Kategorie ganz vorne mit.