Das "Venedig der Alpen" gilt als absoluter Geheimtipp

Türkisblaues Wasser, pastellfarbene Häuser und romantische Kanäle vor einer spektakulären Bergkulisse: Annecy wirkt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Die französische Stadt nahe der Schweizer Grenze erinnert an Venedig und ist das perfekte Ziel für einen außergewöhnlichen Kurzurlaub.

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Venedig ohne Menschenmassen, dafür mit Alpenpanorama? Genau das verspricht Annecy im Südosten Frankreichs. Die Hauptstadt des Départements Haute-Savoie liegt direkt am türkisblauen Lac d’Annecy und wird aufgrund ihrer zahlreichen Kanäle als das "Venedig der Alpen" bezeichnet.

Während Paris, Nizza oder Bordeaux längst zu den Klassikern für einen Frankreich-Urlaub zählen, fliegt Annecy bei vielen Reisenden noch immer unter dem Radar. Dabei vereint die Stadt nahezu alles, was man sich von einem romantischen Frankreich-Kurztrip wünschen kann: eine mittelalterliche Altstadt, kleine Restaurants, historische Sehenswürdigkeiten und einen der schönsten Seen des Landes.

Eine Altstadt wie aus dem Bilderbuch

Das Herz von Annecy ist die verwinkelte Altstadt Vieille Ville. Entlang der Kanäle stehen pastellfarbene Häuser mit bunten Fensterläden und üppig bepflanzten Balkonen. Kleine Brücken führen über das Wasser, während sich in den schmalen Gassen Cafés, Boutiquen und traditionelle Restaurants aneinanderreihen.

Das wohl bekannteste Fotomotiv der Stadt ist das Palais de l’Île. Das historische Gebäude steht auf einer kleinen Insel mitten im Fluss Thiou und erinnert mit seiner dreieckigen Form an den Bug eines Schiffes. Im Laufe seiner Geschichte diente es unter anderem als Gefängnis, Gericht und Verwaltungssitz. Heute befindet sich darin ein Museum.

Über der Altstadt thront außerdem das Château d’Annecy. Die ehemalige Residenz der Grafen von Genf beherbergt heute ebenfalls ein Museum und bietet einen besonders schönen Blick über die Dächer der Stadt.

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Romantik an der "Brücke der Verliebten"

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählt der Pont des Amours, die "Brücke der Verliebten". Einer Legende zufolge sollen Paare, die sich hier küssen, für immer zusammenbleiben. Ob das tatsächlich stimmt, sei dahingestellt – der Blick auf den See, die vorbeiziehenden Boote und die umliegenden Berge ist jedenfalls unvergesslich.

Direkt daneben lädt der weitläufige Jardins de l’Europe zu einem Spaziergang oder Picknick ein. Von hier aus gelangt man in wenigen Minuten vom historischen Zentrum an das Ufer des Lac d’Annecy.

Karibikfarben mitten in den Alpen

Der See ist der eigentliche Star der Region. Sein außergewöhnlich klares Wasser schimmert je nach Lichteinfall tiefblau, smaragdgrün oder beinahe türkis. Umgeben wird er von markanten Berggipfeln und grünen Hängen – eine Kulisse, die eher an eine Filmaufnahme als an einen europäischen Badesee erinnert.

Im Sommer kann man an mehreren Stränden schwimmen, ein Tretboot mieten, segeln oder den See mit dem Stand-up-Paddle erkunden. Auch Schifffahrten werden angeboten und eröffnen einen besonders eindrucksvollen Rundumblick auf die Landschaft. Abenteuerlustige können Annecy sogar aus der Luft erleben: Die Region gilt als international bekannter Hotspot für Paragliding.

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Käse, Fondue und französische Patisserie

Kulinarisch trifft in Annecy französische Lebensart auf herzhafte Alpenküche. Auf den Speisekarten stehen Fondue, Raclette und Tartiflette – ein deftiger Auflauf aus Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Reblochon-Käse. Dazu kommen fangfrischer Fisch aus dem See, regionale Wurstwaren und natürlich französische Croissants, Tartes und Macarons.

Besonders stimmungsvoll ist ein Besuch des Marktes in der Altstadt. Zwischen den historischen Häusern werden Käse, Brot, Obst, Gemüse und Spezialitäten aus der Region angeboten.

Die beste Reisezeit für Annecy

Im Juli und August wird es rund um den See voll. Wer Annecy entspannter erleben möchte, reist deshalb am besten im Frühling oder im frühen Herbst an. Dann sind die Temperaturen meist angenehm, die Gassen ruhiger und die Berglandschaft besonders reizvoll.

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So kommt man nach Annecy

Der nächstgelegene internationale Flughafen befindet sich in Genf, rund 40 Kilometer entfernt. Von dort bestehen Busverbindungen nach Annecy, unter anderem mit der Linie 272. Die Fahrt dauert je nach Verbindung und Verkehr rund eine Stunde.

Für einen Besuch sollte man mindestens zwei bis drei Tage einplanen. So bleibt genügend Zeit, um durch die Altstadt zu schlendern, den See zu erkunden und einen Ausflug in die Berge zu unternehmen.