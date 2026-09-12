Während es bei uns immer kälter wird, wartet nur etwa vier Flugstunden entfernt echtes Urlaubsfeeling: Auf den Kanarischen Inseln locken auch im Herbst Sonne, milde Temperaturen und traumhafte Strände. Doch welche der Inseln ist zu dieser Jahreszeit eigentlich am wärmsten?

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Die "Inseln des ewigen Frühlings" sind im Herbst ein absoluter Traum für Sonnenanbeter, Wassersportler und Wanderer. Doch wenn man dem kühlen Herbstregen entfliehen will, stellt sich eine wichtige Frage: Welche kanarische Insel ist im September, Oktober und November eigentlich am wärmsten? Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt Ihre Sommerbräune verlängern können.

Flucht in die Sonne: Welche Kanaren-Insel ist im Herbst am wärmsten?

Schmuddelwetter adé

Jetzt sind die Kanaren besonders schön

Während es im Sommer auf einigen Inseln fast schon unangenehm heiß werden kann und die Wintermonate manchmal kühlere Nächte bringen, bildet der Herbst die perfekte goldene Mitte. Die Tagestemperaturen liegen im Oktober herrlich konstant zwischen 24 und 27 Grad Celsius. Das Beste daran: Selbst der Atlantik hat sich über die langen Sommermonate ordentlich aufgewärmt. Mit Wassertemperaturen um die 22 bis 25 Grad können Sie baden, ohne blaue Lippen zu bekommen. Egal ob Schnorcheln, Wellenreiten oder einfach nur auf der Luftmatratze dösen, das Meer ist im Herbst besonders einladend.

Das sind die wärmsten Kanaren-Inseln im Herbst

Lanzarote und Fuerteventura

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Aufgrund ihrer Nähe zur afrikanischen Küste und der fehlenden hohen Gebirgsmassive gelten Lanzarote und Fuerteventura im Herbst tendenziell als die wärmsten Inseln der Kanaren. Die trockenen Winde aus der Sahara sorgen für ein sonnenverwöhntes und trockenes Klima. Im Oktober erreichen Sie hier problemlos Tageswerte von 24 bis 27 Grad, oft auch mehr.

Ein kleiner Insider-Tipp: Auf Fuerteventura kann der stetige Passatwind die gefühlte Temperatur an manchen Tagen etwas kühler wirken lassen, ideal also für Kitesurfer, aber Sonnenbader sollten sich vielleicht eher ein windgeschütztes Plätzchen suchen.

Gran Canaria und Teneriffa

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Falls Sie sich weniger Wind wünschen, aber trotzdem heiße Strandtage erleben wollen, sollten Sie in den Süden reisen. Gran Canaria und Teneriffa haben extrem markante Mikroklimata, die durch ihre hohen Vulkanberge in der Inselmitte entstehen. Der bergige Norden fängt oft Wolken und Niederschlag ab, während der Süden (z. B. Maspalomas auf Gran Canaria oder die Costa Adeje auf Teneriffa) im Herbst trocken, wolkenlos und windgeschützt bleibt. Wenn Sie sich an den südlichen Küstenabschnitten dieser beiden Inseln aufhalten, haben Sie eine fast hundertprozentige Sonnengarantie und oftmals die höchsten gemessenen Temperaturen der ganzen Inselgruppe.

Was der Herbst noch zu bieten hat

Die milderen Temperaturen, bei denen man nicht direkt ins Schwitzen gerät, machen die Kanaren im Herbst zum Paradies für Aktivurlauber.

Vulkan-Wanderungen: Erkunden Sie die spektakulären Krater im Timanfaya-Nationalpark auf Lanzarote, im sanften Licht des Sonnenuntergangs wirkt die Landschaft einzigartig.

Whale-Watching: Der Herbst vor den Küsten Teneriffas eignet sich hervorragend, um Delfine und Wale in freier Wildbahn zu beobachten.

Weinlese: Wussten Sie, dass auf den Inseln hervorragender Wein angebaut wird? Im September und Oktober können Sie auf Lanzarote und Teneriffa direkt bei den Winzern probieren, wie der Vulkanboden den Trauben (wie dem Malvasía volcánico) ihren einzigartigen Geschmack verleiht.