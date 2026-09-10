Wer hier Urlaub macht, braucht kein Auto: Die besten Fußgänger-Städte 2026

Es gibt doch nichts Schöneres, als eine neue Stadt im eigenen Tempo zu Fuß zu erkunden. Statt im Stau zu stehen oder durch Smog zu laufen, geht es vorbei an versteckten Cafés, charmanten Boutiquen und belebten Plätzen. Ein neues Ranking zeigt nun, welche Städte in Europa besonders fußgängerfreundlich sind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Man freut sich auf einen aufregenden Städtetrip und verbringt am Ende doch einen Großteil der Zeit eingequetscht in überfüllten U-Bahnen, auf der vergeblichen Suche nach einem Taxi oder verloren im Tarif-Dschungel des öffentlichen Nahverkehrs. Genau das braucht im Urlaub niemand. Für das Reisejahr 2026 zeichnet sich deshalb ein klarer Trend ab: Statt überlaufener Mega-Metropolen rücken kompakte, fußgängerfreundliche Städte und echte Geheimtipps in den Fokus. Der neue Skyscanner Walkability Index 2026 hat untersucht, welche Städte sich besonders gut zu Fuß erkunden lassen und damit für einen entspannten Städtetrip wie gemacht sind.

So wurde der Index berechnet

Anstatt immer wieder dieselben großen Namen wie Paris, Berlin oder Dubrovnik aufzulisten, hat die Reisesuchmaschine Skyscanner ihre Daten nach 30 aufstrebenden "Under-the-Radar"-Zielen durchforstet. Um die Fußgänger-Paradiese zu küren, wurden diese Städte anhand von 14 Kriterien bewertet. Dazu gehörten unter anderem:

Schritte & Zeit: Die Distanz zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten[

Die Distanz zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten[ Höhenprofil: Weil niemand im Urlaub unfreiwillig Bergsteigen möchte.

Weil niemand im Urlaub unfreiwillig Bergsteigen möchte. Wohlfühlfaktor: Sicherheit und Kriminalitätsrate am Tag und bei Nacht.

Sicherheit und Kriminalitätsrate am Tag und bei Nacht. Aufatmen: Luftqualität und Umweltverschmutzung.

Luftqualität und Umweltverschmutzung. Natur im Urbanen: Die Anzahl von Spazierwegen und Parks.

Die Top-Destinationen für Fußgänger 2026

Córdoba, Spanien

Córdoba © Getty Images

Die südspanische Stadt in Andalusien führt das globale Ranking an. Wer durch die verwinkelten Gassen der UNESCO-geschützten Altstadt rund um die weltberühmte Mezquita schlendert, tut dies extrem stressfrei. Laut Index brauchen Sie gerade einmal 26 Minuten und 2.730 Schritte, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt abzuklappern. Mit 29 offiziellen Spazierwegen ist Córdoba ein absoluter Traum für Flaneure.

Nagasaki & Hiroshima, Japan

Nagasaki © Getty Images

Japan beweist, dass asiatische Großstädte nicht zwingend aus endlosem Verkehrschaos bestehen müssen. Nagasaki landet auf dem zweiten Platz und punktet mit sanften Steigungen, einer geringen Kriminalitätsrate und über 500 Attraktionen (vom Atombombenmuseum bis hin zur historischen Insel Dejima). Auch Hiroshima (auf Platz 3) ist perfekt auf Fußgänger abgestimmt: Die bedeutendsten kulturellen Highlights wie der Friedenspark und die Food-Halle Okonomimura lassen sich in sportlichen 41 Minuten und 3.959 Schritten erlaufen.

Reggio Calabria, Italien

Reggio Calabria © Getty Images

Süditalienische Lebensfreude ohne brennende Fußsohlen gibt es in Reggio Calabria. Die Küstenstadt gehört zu den kompaktesten Reisezielen im gesamten Ranking. Sie benötigen hier laut Daten gerade einmal 2.321 Schritte, um durch das Zentrum zur wunderschönen Uferpromenade, den Rabarama-Statuen und dem archäologischen Nationalmuseum zu gelangen.

Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo © Getty Images

Monte Carlo ist bekannt für glamouröse Casinos, den legendären Grand Prix und sein opulentes Nachtleben und landet auf Platz fünf der fußgängerfreundlichsten Städte. Zu Fuß geht es vorbei an exklusiven Boutiquen, eleganten Restaurants und den Sportwagen der Reichen und Schönen. Monte Carlo ist mit weniger als einem Quadratkilometer äußerst kompakt, allerdings können die teils steilen Hügel beim Spaziergang zur Herausforderung werden.

Die Top 10 der besten Fußgänger-Städte im Überblick

Córdoba, Spanien Nagasaki, Japan Hiroshima, Japan Reggio Calabria, Italien Monte Carlo, Monaco Tartu, Estland Bursa, Türkei Bozen, Italien Sarajevo, Bosnien & Herzegovina Victoria, British Columbia, Kanada

Warum wir das Laufen im Urlaub (wieder) lieben lernen

Heute suchen wir nach Reisezielen, deren Maßstab für den Menschen gemacht ist und nicht für den Autoverkehr. Wenn die Wege kurz sind, man spontan in versteckte Boutiquen abbiegen kann und nicht die Hälfte seines Budgets für Taxis ausgibt, beginnt die wirkliche Erholung. Spaziergänge durch die Stadt reduzieren nachweislich Stress, fördern die Gesundheit und lassen uns viel tiefer in die lokale Kultur eintauchen.