Bewerbung läuft: Auf dieser Griechen-Insel wohnen Sie gratis - unter einer Bedingung

Ein Monat kostenlos auf einer griechischen Kykladeninsel leben und sich im Tierheim um süße Katzen kümmern? Das Tierschutzprojekt Syros Cats macht diesen absoluten Lebenstraum jetzt für Freiwillige aus aller Welt möglich.

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Wer schon immer davon geträumt hat, dem grauen Alltag zu entkommen, am Strand zu entspannen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, findet auf der griechischen Insel Syros die perfekte Gelegenheit. Das Tierschutzprojekt Syros Cats sucht engagierte Freiwillige, die im Tierheim tatkräftig anpacken möchten. Als Belohnung winkt eine kostenlose Unterkunft im malerischen Küstenort Kini im Westen der Insel – inklusive täglichem Frühstück.

Die Nachfrage nach den begehrten Plätzen ist verständlicherweise enorm hoch. Für das Jahr 2026 waren bereits im Dezember des Vorjahres alle freien Stellen restlos vergeben. Nun ist jedoch die Bewerbungsphase für das Jahr 2027 offiziell gestartet, und Tierfreundinnen sowie Tierfreunde sollten rasch handeln, um sich dieses einmalige Erlebnis im Mittelmeer zu sichern.

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Traumhafte Bedingungen für Tierschützer in Kini

Das liebevoll geführte Tierheim befindet sich in Kini, einem charmanten Ort an der Westküste der Kykladeninsel. Wer hier als Volunteer einzieht, wohnt gemeinsam mit drei anderen Katzenbegeisterten aus der ganzen Welt in einer Wohngemeinschaft. Jedes Teammitglied verfügt über ein eigenes Schlafzimmer, während Küche und Badezimmer gemeinsam genutzt werden. Neben der gratis Unterkunft stellt das Projekt auch das Frühstück zur Verfügung, während die Kosten für die Anreise sowie die restliche Verpflegung von den Freiwilligen selbst zu tragen sind.

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Der Tagesablauf ist klar strukturiert und verlangt echte Zuverlässigkeit. Der Dienst startet morgens pünktlich um 8 Uhr mit der ersten Fütterungsrunde und der medizinischen Versorgung der Tiere. Zu den Aufgaben gehören zudem das Reinigen der Unterkünfte, das Wechseln der Katzenstreu sowie das Sozialisieren von kleinen Kätzchen, um diese optimal auf eine spätere Adoption vorzubereiten. Auch die im Freien lebenden Streuner der Insel wollen betreut werden. Nach getaner Arbeit steht der Nachmittag zur freien Verfügung, um die idyllische Umgebung zu erkunden.

Das sind die Voraussetzungen für das Katzen-Paradies

Das Angebot richtet sich an alle ehrlichen Katzenfans, die bereit sind, für mindestens einen Monat kräftig mitzuhelfen. Gearbeitet wird an fünf Tagen pro Woche für jeweils rund fünf Stunden. Besondere Vorkenntnisse in der Tierpflege, etwa als tiermedizinische Fachangestellte, sind sehr willkommen, aber keine zwingende Voraussetzung. Wichtig sind vor allem Verantwortungsbewusstsein, körperliche Fitness und Selbstständigkeit.

Mindestaufenthalt: Freiwillige müssen sich für mindestens einen Monat verpflichten.

Freiwillige müssen sich für mindestens einen Monat verpflichten. Alter und Fitness: Bewerber müssen gesund, fit und verantwortungsbewusst sein, zudem gilt ein bestimmtes Mindestalter für die Teilnahme.

Bewerber müssen gesund, fit und verantwortungsbewusst sein, zudem gilt ein bestimmtes Mindestalter für die Teilnahme. Keine Begleitung: Eigene Haustiere und Kinder können leider nicht mitgebracht werden.

Eigene Haustiere und Kinder können leider nicht mitgebracht werden. Digitale Nomaden: Berufstätige, die remote arbeiten, sind willkommen, müssen sich jedoch an die festen Arbeitszeiten von 8 bis 13 Uhr anpassen.

Berufstätige, die remote arbeiten, sind willkommen, müssen sich jedoch an die festen Arbeitszeiten von 8 bis 13 Uhr anpassen. Rechtliches: EU-Bürger müssen die Schengen-Regeln beachten, Nicht-EU-Bürger benötigen eine passende Versicherung.

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So sichert man sich den Traumplatz für 2027

Die Bewerbung für den Traumurlaub auf Syros läuft ausschließlich online über das Formular der offiziellen Projektseite. Wer einen Aufenthalt in der ersten Jahreshälfte von Jänner bis Juni 2027 plant, kann sich ab sofort bewerben. Die Frist für diese erste Phase endet am 30. September 2026 um exakt 23:59 Uhr griechischer Zeit. Wer hingegen die zweite Jahreshälfte von Juli bis Dezember 2027 bevorzugt, kann seine Unterlagen ab dem 1. November 2026 einreichen.