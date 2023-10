Ist ER Hunzikers geheimer Freund?

Die Moderatorin soll sich schon wieder einen gutaussehenden italienischen Arzt geangelt haben

Michelle Hunziker (46) soll nach einer kurzen Liaison mit "Dr. Love" Giovanni Angiolini wieder einen Arzt an ihrem Herz herumdoktern lassen. Wie italienische Medien berichten, soll es sich dabei um den Osteopathen Alessandro Carollo (41) handeln. Ein Posting habe die Liebe zu dem Mann mit den Zauberhänden geoutet. Michelle zeigte sich erst kürzlich bei einem "Ausflug" auf einer Ducati Corse. Zufällig hat Carollo genau so eine in seiner Garage stehen.

So neu soll der angebliche Neue aber gar nicht sein. Alessandro und Michelle seien bereits seit einem Jahr am Daten, heißt es. Carollo kennt sich in der Promi-Szene aus. Auf seinem Instagram-Account zeigt er sich bevorzugt mit VIPs aus aller Welt. Ihm wurde bereits eine Liaison zu George Clooneys Ex-Freundin Elisabetta Canalis (45) nachgesagt. Und auch das italienische Model Elisabetta Gregoraci (43), die Ex-Frau von Flavio Briatore soll er intensiv behandelt haben. Hunziker selbst äußerte sich nicht zu den Gerüchten - und ihr Arzt? Der hat Schweigepflicht.