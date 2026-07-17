Polizei jagt Serienbetrüger: Schaden über 20.000 Euro

Der Mann soll Bestellungen vor fremden Wohnungen abgefangen haben.

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Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, in mehreren Bundesländern gewerbsmäßigen Betrug und betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch begangen zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige zahlreiche Waren an die Wohnadressen fremder Personen bestellt und die Lieferungen anschließend direkt vor deren Haustüren abgefangen haben. Zu den bestellten Gegenständen zählen unter anderem Laminatböden, Saunaöfen, Backöfen und Waschmaschinen.

15 Taten in drei Bundesländern

Dem mutmaßlichen Täter werden derzeit insgesamt 15 Straftaten zugerechnet. Die Delikte sollen zwischen dem 16. Oktober 2025 und dem 19. Februar 2026 in St. Pölten, Neusiedl am See und Salzburg-Stadt verübt worden sein. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehr als 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde nun ein Lichtbild des Verdächtigen veröffentlicht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei ersucht Zeugen, die den Mann erkennen oder Hinweise zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark zu melden. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.