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Rote Unwetterwarnung

Gewitterwalze donnert auf Wien nieder

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Autos fahren durch überflutete Straßen bei starkem Regen am Karlsplatz, Wien.
© oe24
Der Hitze-Hammer wurde in weiten Teilen Österreichs nun von heftigen Gewittern abgelöst.
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Ganz Österreich litt in den letzten Tagen unter der enormen Hitze. Doch jetzt fegen heftige Unwetter über das Land.

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Derzeit zieht die Gewitterwalze mit enormen Ausmaßen über die Hauptstadt. Heftiger Niederschlag, Hagel, Blitz und Donner sorgen für eine rote Unwetterwarnung. In kürzester Zeit standen einige Straßen unter Wasser.

Schluss mit der Dürre?

Mancherorts kann man derzeit ein wenig aufatmen. Denn aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde regional bereits darum gebeten, dass man den Wasserverbrauch beschränken soll.

Für außergewöhnliche Situationen enthält das Wasserrechtsgesetz zusätzliche Bestimmungen. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann demnach bei einem vorübergehenden, dringenden Wassermangel Maßnahmen anordnen, um den notwendigen Haus- und Wirtschaftsbedarf der Bevölkerung sicherzustellen.

Sobald das Unwetter über das Land gezogen ist, soll es am Wochenende allerdings nochmal sommerlich warm werden. Erst ab Dienstag sollen die Temperaturen wieder abklingen.

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