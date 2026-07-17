Jetzt droht uns ein Unwetter-Wochenende

Heftige Gewitter ziehen über Österreich.

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Das heiße Sommerwetter macht eine kurze Pause. Das Wochenende in Österreich wird zunächst gewittrig und die neue Woche startet dann auch wechselhaft und mit kühleren Temperaturen, wie die Geosphere Austria am Donnerstag mitteilte. Am Freitag ist in der Westhälfte den ganzen Tag lang mit durchwachsenem Wetter und einigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Im Osten scheint zumindest zeitweise die Sonne, bevor am Nachmittag auch dort Quellwolken auftauchen und es nass wird.

Geosphere Austria © Geosphere Austria

Die Gewitter können lokal auch heftig ausfallen, dabei sind Starkregen und Sturmböen, im Süden und Südosten auch Hagel möglich. Der Wind kommt abseits der Gewitter schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh sind Temperaturen zwischen elf und 21 Grad zu erwarten, am Nachmittag 24 bis 33 Grad mit Höchstwerten ganz im Osten.

Am Samstag gibt es in vielen Landesteilen einen Mix aus Wolken und sonnigen Phasen, zudem ist auch mit einigen Regenschauern zu rechnen. Gewitter werden im Südosten prognostiziert. Besseres Wetter inklusive Sonnenschein bis Mittag ist im Flachland des Ostens zu erwarten, bis sich auch dort Wolken und ein paar Regenschauer bemerkbar machen. Generell weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden und Osten zeitweise lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 21 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Am wärmsten wird es wieder im Osten.

Am Sonntag im ganzen Land mit Regen zu rechnen

Der Sonntag startet zunächst noch verbreitet strahlend sonnig, wie die Geosphere prognostizierte. Doch schon im Laufe des Vormittags machen sich im Bergland Quellwolken und im Westen dichte Wolken samt Regenschauern einer Störzone bemerkbar. Am Nachmittag ist dann im ganzen Land mit Regen zu rechnen. Am wahrscheinlichsten sind Gewitter im Südosten, dafür bleibt es im Nordosten am längsten trocken. Beim Aufstehen in der Früh zeigt das Thermometer zehn bis 19 Grad an, untertags dann 20 bis 28 Grad.

© Getty Images

In der neuen Woche geht es wechselhaft weiter, wobei insgesamt der sonnige Eindruck überwiegt. Im Laufe des Vormittags zeigen sich am Montag dann aber verbreitet Quellwolken oder dichtere Wolkenfelder. Mit Regenschauern ist zunächst nur lokal an der Alpennordseite zwischen dem Bregenzer Wald und dem Salzkammergut zu rechnen, später dann aber auch an der Alpensüdseite. Die Gefahr für Gewitter ist nur gering ausgeprägt. Im Norden und dem äußersten Osten ist es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken, der Wind weht schwach bis mäßig. In der Früh hat es laut Prognose der Geosphere nur acht bis 16 Grad. Untertags erreichen die Temperaturen 21 bis 28 Grad, wobei es am wärmsten im Nordosten wird.

Sonne und Wolken wechseln sich am Dienstag ab

Am Dienstag sorgt eine Störung aus dem Norden für etwas kühlere und wechselhafte Bedingungen in Österreich. Sonnige und bewölkte Phasen wechseln einander ab, immer wieder ist auch mit - teils kräftigen - Regenschauern zu rechnen. Die Gewitterneigung ist aber nur gering ausgeprägt und auch der Wind weht meist schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen mit 20 bis 25 Grad vorhergesagt.