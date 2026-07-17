Hitzeglocke
Bis zu 40 Grad: Nächster "Heat Dome" im Anmarsch
Nach einer kurzen Abkühlung könnte Österreich schon in wenigen Tagen die nächste Hitzewelle bevorstehen. Mehrere Wettermodelle deuten darauf hin, dass sich gegen Ende Juli erneut eine ausgeprägte Hitzeglocke über Teilen Europas aufbaut. Heiße Luft aus Nordafrika könnte dabei über Spanien und Frankreich bis nach Mitteleuropa gelangen und auch in Österreich für hochsommerliche Temperaturen sorgen.
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Noch ist laut Meteorologen allerdings unklar, wie stark die Hitze tatsächlich ausfallen wird. Die Entwicklung hängt davon ab, wie sich das Hochdruckgebiet in den kommenden Tagen positioniert. Fest steht jedoch: Die mögliche Hitzewelle würde genau in die sogenannten Hundstage fallen – die statistisch heißeste Phase des Sommers zwischen 23. Juli und 23. August.
Zunächst sorgt jedoch eine Kaltfront für eine Verschnaufpause. Nach den teils heftigen Gewittern am Freitag gehen die Temperaturen am Wochenende in weiten Teilen Österreichs spürbar zurück. Meist werden nur noch 21 bis 28 Grad erreicht, im Osten sind vereinzelt noch bis zu 32 Grad möglich.
Sollte sich die angekündigte Hitzeglocke durchsetzen, dürfte die Abkühlung allerdings nur von kurzer Dauer sein. Dann wären zum Monatsende erneut Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke möglich. Einige Modelle rechnen sogar mit bis zu 40 Grad in den letzten Juli-Tagen.
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