Unwetter-Alarm: Jetzt kommen Starkregen, Sturm und Hagel

Nach der drückenden Hitze steigt am Freitag in weiten Teilen Österreichs die Gewittergefahr deutlich an.

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Zwar zeigt sich zunächst vielerorts noch die Sonne, doch bereits am Vormittag ziehen erste Schauer und Gewitter durch. Am Nachmittag wird die Wetterlage zunehmend brisant: Dann bilden sich verbreitet kräftige Gewitter, die lokal sogar Unwetterpotenzial haben.

Besonders betroffen sind die Alpen sowie Unterkärnten, die südliche Steiermark und das Burgenland. Dort muss mit heftigem Starkregen, Hagel und stürmischen Windböen gerechnet werden. Auch in anderen Landesteilen können sich Gewitter rasch entwickeln. Gleichzeitig bleibt es schwül und vielerorts hochsommerlich heiß. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 35 Grad, lediglich im Westen bleibt es stellenweise etwas kühler.

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Gewitter-Alarm

Am Samstag bleibt das Wetter unbeständig. Bereits am Vormittag sind einzelne Regenschauer und Gewitter möglich, bevor sie sich am Nachmittag erneut ausbreiten. Besonders häufig sollen sie Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark treffen. Das östliche Flachland dürfte hingegen vielerorts verschont bleiben und nur vereinzelt Schauer abbekommen.

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Mit der heranziehenden Kaltfront geht die Hitze in den meisten Regionen zurück. Die Höchstwerte liegen dann meist zwischen 21 und 28 Grad, im Osten sind jedoch noch einmal bis zu 32 Grad möglich. Zusätzlich frischt entlang der Alpennordseite bis ins Nordburgenland ein teils kräftiger West- bis Nordwestwind auf.