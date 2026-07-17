19 Millionen Euro für neue Polizeiinspektion

In Meidling entsteht eine neue, moderne Polizeiinspektion. Die Stadt Wien hat am mit der Generalsanierung des historischen Amtshauses an der Ecke Hufelandgasse und Theresienbadgasse begonnen. Die Arbeiten sollen 2028 abgeschlossen sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Den offiziellen Spatenstich nahmen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner vor.

Insgesamt investiert die Stadt rund 19 Millionen Euro in das Gebäude. Die bestehende Polizeiinspektion Hufelandgasse bleibt während des Umbaus nicht dauerhaft an ihrem bisherigen Standort. Sie übersiedelt innerhalb des Amtshauses in neue Räume, die barrierefrei und technisch auf dem neuesten Stand sein sollen.

1.230 Quadratmeter für die Polizei

Nach Abschluss der Sanierung stehen der Polizei rund 1.230 Quadratmeter zur Verfügung. Geplant sind moderne Arbeitsplätze und bessere Bedingungen für den täglichen Polizeidienst. "Eine moderne Polizei braucht moderne Infrastruktur. Mit der neuen Polizeiinspektion schaffen wir zeitgemäße Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verbessern gleichzeitig die Rahmenbedingungen für einen effizienten und bürgernahen Polizeidienst“, sagte Landespolizeivizepräsident Franz Eigner.

Auch das Magistratische Bezirksamt Meidling und weitere Dienststellen der Stadt Wien sollen Flächen in dem sanierten Gebäude nutzen. "Ich freue mich, dass jetzt sowohl die Polizei als auch der Magistrat moderne Arbeitsbedingungen bekommen. Das ist eine gute Investition in die Sicherheit unseres Bezirks", erklärte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ).

Dachgeschoss wird ausgebaut

Bei der Generalsanierung wird die technische Ausstattung des Amtshauses erneuert. Außerdem sollen der Brandschutz und die Barrierefreiheit verbessert werden. Zusätzliche Büroräume entstehen durch den Ausbau des bisher ungenutzten Dachgeschosses. Ein Schwerpunkt liegt auch auf Maßnahmen für einen klimagerechteren Gebäudebetrieb. "Neben der Schaffung von modernen Bedingungen für die Polizeiarbeit legen wir bei der Sanierung besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz", so Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch.

Innenminister Karner verwies beim Baustart auf die laufenden Investitionen in die Polizei. Neben hohen Aufnahmezahlen in allen Bundesländern brauche es auch moderne Inspektionen und eine zeitgemäße Ausstattung. "Die Stärkung der Polizei geht weiter", sagte Karner.

Teil eines größeren Sanierungsprogramms

Die Arbeiten in Meidling sind Teil des Investitions- und Klimamaßnahmenprogramms für die Wiener Amtshäuser. Der Gemeinderat beschloss das Programm im Jahr 2023. In weiterer Folge untersuchte das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt die einzelnen Amtsgebäude technisch. Auf Grundlage dieser Beurteilungen sollen notwendige Investitionen umgesetzt werden. Ziel sind moderne, langfristig nutzbare und klimagerechte öffentliche Gebäude.