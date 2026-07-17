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Russe festgenommen

Rucksack in U-Bahn-Station geklaut: Zeugen verletzt

Der Vorfall ereignete sich in der U-Bahn-Station Gumpendorferstraße.
© Wikipedia
Zwei Passanten versuchten dem Opfer zu helfen und wurden dabei attackiert.
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Wien. Ein versuchter Raub hat am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden zunächst wegen einer gemeldeten Auseinandersetzung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-jähriger Russe versucht haben soll, einem 43-Jährigen den Rucksack zu entreißen.

Passanten griffen beherzt ein

Im Rucksack befanden sich rezeptpflichtige Medikamente, die der 43-Jährige für den Eigenbedarf mitführte. Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und eilten dem Opfer zu Hilfe. Dabei soll der Tatverdächtige die beiden Männer geschlagen und ihnen Verletzungen im Gesichtsbereich zugefügt haben. Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.

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Geständnis abgelegt

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der junge Mann geständig. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

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