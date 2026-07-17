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Drama in Kärnten

Urlauberin tot aus Wörthersee geborgen

Die Urlauberin war am Donnerstagabend noch schwimmen gegangen.
© hpgruesen
Ein Bekannter der 79-Jährigen hatte Alarm geschlagen.
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Kärnten. Trauriges Ende einer Suchaktion am Wörthersee: Eine 79-jährige Urlauberin aus Deutschland, die am Mittwochabend alleine schwimmen gegangen war, ist tot aus dem Wasser geborgen worden. Ein Bekannter hatte Alarm geschlagen, nachdem er die Frau telefonisch nicht mehr erreichen konnte.

Persönliche Sachen am Ufer entdeckt

Die 79-Jährige war am Donnerstagabend alleine im Bereich des Wörthersees im Bezirk Klagenfurt schwimmen gegangen. Als sie am nächsten Tag nicht erreichbar war, verständigte ein Bekannter die Polizei. Bei einem Bootssteg fanden Einsatzkräfte die Kleidung und persönlichen Gegenstände der Vermissten. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion mit einem Boot gestartet.

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