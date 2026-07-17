Urlauberin tot aus Wörthersee geborgen

Ein Bekannter der 79-Jährigen hatte Alarm geschlagen.

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Kärnten. Trauriges Ende einer Suchaktion am Wörthersee: Eine 79-jährige Urlauberin aus Deutschland, die am Mittwochabend alleine schwimmen gegangen war, ist tot aus dem Wasser geborgen worden. Ein Bekannter hatte Alarm geschlagen, nachdem er die Frau telefonisch nicht mehr erreichen konnte.

Persönliche Sachen am Ufer entdeckt

Die 79-Jährige war am Donnerstagabend alleine im Bereich des Wörthersees im Bezirk Klagenfurt schwimmen gegangen. Als sie am nächsten Tag nicht erreichbar war, verständigte ein Bekannter die Polizei. Bei einem Bootssteg fanden Einsatzkräfte die Kleidung und persönlichen Gegenstände der Vermissten. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion mit einem Boot gestartet.

Leiche im Wasser entdeckt

Gegen 11.50 Uhr entdeckten Einsatzkräfte die Frau regungslos im Wasser. Ein alarmierter Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Behörden gehen von einem tragischen Unglücksfall aus.