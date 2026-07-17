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Massive Verzögerungen

Gebrechen legt Westbahnstrecke lahm

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© APA
Eine Oberleitungsstörung hat seit Donnerstagabend den Bahnverkehr auf der wichtigen Weststrecke in Oberösterreich massiv beeinträchtigt.
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Betroffen ist der Abschnitt zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin, der derzeit nur eingeschränkt befahrbar ist. Sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr sind von erheblichen Einschränkungen betroffen.

Züge fallen aus

Wie ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner mitteilte, kann aktuell lediglich eines von vier Gleisen genutzt werden. Dadurch können Fernverkehrszüge den betroffenen Streckenabschnitt nur vereinzelt passieren. Der Nahverkehr zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin wurde vorübergehend komplett eingestellt. Für Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

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Die ÖBB arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Die Reparatur der Oberleitung soll voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Der Defekt führte am Donnerstagabend zudem dazu, dass ein Zug aufgrund eines Stromausfalls auf freier Strecke stehen blieb. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Pichling mussten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Linz zunächst die Oberleitung sichern und erden, bevor die Fahrgäste den Zug gefahrlos verlassen konnten. Anschließend wurden sie mit Bussen an ihr Ziel weitergebracht.

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