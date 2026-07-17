Großeinsatz
Explosion in Wohnhaus fordert zwei Verletzte
Bgl. Eine heftige Explosion hat am Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus in Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See erschüttert. Nach der Detonation brach ein Brand aus. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.
Munition im Keller als mögliche Ursache
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte im Keller gelagerte Munition die Explosion ausgelöst haben. Die Detonation führte zu einem Feuer im Wohnhaus, woraufhin ein Großeinsatz der Einsatzkräfte gestartet wurde.
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Straße gesperrt und Ermittlungen laufen
Die Pflegerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen. Der betagte Hausbesitzer kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Kittsee. Während des Einsatzes musste die B10 im Bereich des Wohnhauses für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei untersucht nun die genauen Hintergründe des Vorfalls.
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