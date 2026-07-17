Camperin brutal von drei Hunden attackiert

Die Deutsche (60) wurde sofort von den Tieren angegriffen.

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Tirol. Ein kurzer Einkauf auf einem Bauernhof im idyllischen Unterwarming endete für eine 60-jährige Deutsche im Spital. Die Urlauberin wollte am Donnerstagabend lediglich Eier kaufen, als sie plötzlich am Bauernhof von drei Hunden attackiert wurde. Wegen ihrer Verletzungen musste sie mit dem Notarzthubschrauber C4 ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen werden.

Plötzliche Attacke vor Bauernhof

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr auf einem Bauernhof in Hochfilzen. Als die 50-jährige Bewohnerin die Haustür öffnete, stürmten ihre drei Hunde nach draußen und gingen sofort auf die Besucherin los. Erst der Hausbesitzerin und mehreren Nachbarn gelang es, die Tiere von der Frau wegzuziehen und die gefährliche Situation unter Kontrolle zu bringen.

Verletzungen und Ermittlungen

Die 60-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Beinen sowie an einem Arm. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C4 ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst noch unklar. Wie es zu dieser schrecklichen Hundeattacke kommen konnte, wird nun ermittelt.