FIFA-Knall: DAS bekommen die Weltmeister

Die FIFA führt bei der Fußball-Weltmeisterschaft eine neue Tradition ein

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Der kommende Weltmeister erhält neben dem WM-Pokal und den Goldmedaillen erstmals auch offizielle Meisterringe. Wie der Weltverband mitteilte, werden die Ringe an den Sieger des Endspiels zwischen Spanien und Argentinien vergeben.

Das Design soll den historischen Titelgewinn widerspiegeln. Auf einer Seite des Rings wird die WM-Trophäe zu sehen sein, auf der anderen die Identität der siegreichen Nationalmannschaft. Unmittelbar nach dem Finale erhalten zunächst der Mannschaftskapitän und der Trainer eine vorläufige Version. Die endgültigen Ringe werden anschließend angefertigt und später an das gesamte Team übergeben. Insgesamt sind 30 Exemplare für Spieler und Betreuer vorgesehen.

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Darüber hinaus plant die FIFA eine limitierte Fan-Edition. Insgesamt sollen 1.996 Ringe verkauft werden – eine Anspielung auf das Jahr 1996, in dem FIFA-Präsident Gianni Infantino seine internationale Laufbahn beim Weltverband begann.

Mit den Meisterringen orientiert sich die FIFA an einer langjährigen Tradition im US-Sport. Vor allem in der NFL und der NBA erhalten die Siegerteams nach einem Titelgewinn aufwendig gestaltete Championship Rings, die häufig mit Edelmetallen und Edelsteinen verziert sind und als besonders prestigeträchtige Auszeichnung gelten. Nun hält dieses Symbol des Erfolgs erstmals auch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft Einzug.:::