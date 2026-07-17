Lotto-Fieber: So hoch kann der Jackpot wachsen

Am Sonntag wird der erste Achtfach-Jackpot der österreichischen Lotto-Geschichte gezogen, der Rekordgewinn wird dabei noch nicht ausgeschüttet.

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Während viele Österreicher am Sonntag darauf hoffen, den ersten Achtfach-Jackpot der Geschichte zu knacken, kann sich eine Person in Niederösterreich entspannt zurücklehnen.

Denn der oder die Glückliche, die im November 2018 einen Solo-Gewinn beim ersten Siebenfach-Jackpot einfuhr, bleibt auch weiterhin der Lotto-Rekordgewinn oder die Gewinnerin. Damals wurden unglaubliche 14,9 Millionen Euro ausgeschüttet, dieses Mal geht es um etwa 12 Millionen Euro.

Doch wie hoch könnte der Jackpot noch ansteigen? Bei EuroMillionen gibt es etwa eine Gewinnbremse bei 250 Millionen Euro. Damit soll gewährleistet sein, dass kein Spieler alle möglichen Tipps abgibt und dennoch einen Gewinn einfahren kann.

8.145.060 Möglichkeiten

In Österreich gibt es diese Bremse nicht. Insgesamt gibt es 8.145.060 mögliche Zahlenkombinationen, die zum Gewinn führen könnten. Dafür müsste man 12.217.690 Euro ausgeben, um den richtigen Sechser garantiert am Schein zu haben.

Sollte der Jackpot auch am Sonntag nicht geknackt werden, würde das im Falle eines Solo-Sechsers bei einem Neunfach-Jackpot auch einen gewaltigen Gewinn bedeuten.