City-Trip für den Herbst: Diese Stadt ist so schön wie Paris – nur viel günstiger

Ein Spaziergang unter goldenem Herbstlaub, ein Kaffee im prunkvollen Bistro und zum Abschluss ein Foto vor dem Triumphbogen: Klingt nach Paris im Herbst? Ist es aber nicht. Wir verraten, welche europäische Metropole das romantische Flair der französischen Hauptstadt versprüht, dabei aber Ihren Geldbeutel schont.

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Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich bunt färben, ist die Sehnsucht nach einem romantischen City-Trip groß. Paris steht auf der Wunschliste vieler Reisender ganz oben. Doch machen wir uns nichts vor: Die Stadt der Liebe ist im Herbst oft überlaufen und vor allem teuer. Die bessere Wahl liegt nur wenige Flugstunden weiter östlich, eine europäische Perle mit genauso viel Charme, aber zu einem Bruchteil des Preises.

Das "Little Paris" des Ostens

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Die Rede ist von Bukarest, der pulsierenden Hauptstadt Rumäniens. Die Metropole gilt als einer der heißesten Reise-Geheimtipps für den Herbst. Schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert trug die Stadt stolz die Spitznamen "Micul Paris" (Klein-Paris) oder „Paris des Ostens“. Die damalige rumänische Oberschicht war geradezu frankophil, eignete sich französische Gewohnheiten an und ließ das Stadtbild im eleganten, französischen Neobarock- und Belle-Époque-Stil umgestalten. Das Ergebnis ist eine Architektur, die Sie beim Flanieren sofort in ihren Bann ziehen wird.

Triumphbogen, Prachtstraßen und mondäne Passagen

Ein Beweisfoto vor dem Triumphbogen darf auf keinem Paris-Trip fehlen? Kein Problem: Bukarest hat seinen eigenen, imposanten Arcul de Triumf, der ein genial-verblüffendes Fotomotiv abgibt. Wer gerne ausgiebig shoppt und spaziert, sollte die Calea Victoriei entlanglaufen. Diese historische Prachtstraße ist die rumänische Antwort auf die Champs-Élysées und gesäumt von Palästen und edlen Boutiquen.

Das absolute Highlight für ungemütlichere Herbsttage ist jedoch die Pasajul Macca-Vilacrosse. Diese gabelförmige, überdachte Arkaden-Passage mit ihrem spektakulären, gelblich leuchtenden Glasdach erinnert unweigerlich an die historischen Galerien in Paris. Hier reihen sich charmante Cafés, Boutiquen und Bars aneinander, der perfekte Ort, um das Treiben bei einem Cappuccino zu beobachten.

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Herbstromantik in den Parks

Paris hat den Jardin du Luxembourg, Bukarest hat den Cișmigiu-Park. Wenn sich im Oktober und November das Laub der alten Bäume golden und rostrot färbt, verwandelt sich dieser zentral gelegene Park in eine Märchenkulisse mit kleinen Seen und charmanten Brücken. Wer es noch weitläufiger mag, besucht den riesigen Herăstrău-Park (heute König-Michael-I.-Park) im Norden der Stadt, in dem Sie direkt am Wasser flanieren können.

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Specialty Coffee meets Soulfood

Während Paris für seine klassischen Bistros bekannt ist, trumpft Bukarest mit einer der hippsten Café-Szenen ganz Europas auf. In den schmalen Gassen der restaurierten Altstadt (Lipscani) wimmelt es nur so vor modernen Specialty-Coffee-Shops, in denen junge Baristas Latte-Art-Meisterwerke kreieren.

Und wenn der Herbstwind kühler wird, wärmen Sie sich am besten mit der deftigen rumänischen Küche auf. Unser Food-Tipp: Papanași. Diese warmen und frittierten Teigkringel, die großzügig mit Sauerrahm und fruchtiger Beerenkonfitüre übergossen werden, sind das ultimative Comfort-Food an kalten Tagen.

Der unschlagbare Preis-Faktor

Das Beste an Bukarest? Sie können den Luxus und die Architektur eines mondänen City-Trips genießen, ohne danach Ihr Konto im Blick behalten zu müssen. Während in Paris die Hotelpreise astronomische Höhen erreichen, finden Sie in Bukarest extrem stylische und zentrale Boutique-Hotels für einen Bruchteil des Geldes. Auch beim Essengehen, den Eintritten oder einem ausgiebigen Dinner mit hervorragendem rumänischem Wein bleiben die Preise erfrischend fair.