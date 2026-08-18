Die entspanntesten Städte für einen Citytrip laut neuem Ranking

Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Städtereise – allerdings endet ein Wochenende in beliebten Metropolen nicht selten an überfüllten Sehenswürdigkeiten und in hektischen Einkaufsstraßen. Ein aktuelles Ranking zeigt, welche Städte trotz Kultur, Kulinarik und Sightseeing besonders viel Erholung bieten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn die größte Sommerhitze vorbei ist und sich Parks und Straßenzüge langsam herbstlich färben, beginnt die vielleicht schönste Zeit für einen Städtetrip. Die Temperaturen sind angenehm, viele Sehenswürdigkeiten weniger überlaufen und statt möglichst vieler Programmpunkte rücken lange Spaziergänge, gemütliche Cafés und gutes Essen in den Mittelpunkt.

Doch nicht jede Metropole eignet sich zum Abschalten. London, Paris und andere klassische Städtereiseziele können mit Menschenmassen, langen Wegen und dichtem Verkehr schnell anstrengender werden als erwartet. Andere Städte beweisen dagegen, dass Kultur, Shopping und ausgezeichnete Restaurants auch mit viel Grün, kurzen Wegen und einem ruhigeren Lebensgefühl vereinbar sind.

Welche Reiseziele dafür besonders geeignet sind, hat der Reise-eSIM-Anbieter Holafly untersucht. Das Ergebnis dürfte vor allem österreichische Reisende freuen.

Diese Stadt ist 2026 die entspannendste der Welt

Kopenhagen ist das beste Ziel für einen entspannten Citytrip © Getty Images

Kopenhagen führt das Ranking der entspannendsten Städte 2026 mit 70 von 100 möglichen Punkten an. Dahinter folgen Barcelona mit 69,6 Punkten und Wien mit 66,8 Punkten. Damit gehört die österreichische Hauptstadt offiziell zu den drei besten Reisezielen für einen erholsamen Citytrip.

Wien sichert sich Platz drei im Ranking © Getty Images

Für die Auswertung wurden mehrere Faktoren berücksichtigt, die einen entspannten Aufenthalt beeinflussen können: die Bevölkerungsdichte, die Anzahl der Parks und Naturräume, das Angebot an Spa- und Wellnesszentren, die Luftqualität, die jährlichen Sonnenstunden, die Verkehrssituation und der allgemeine Happiness Score.

Warum Wien zu den entspanntesten Städten der Welt gehört

Dass Wien den dritten Platz erreicht, überrascht Einheimische vermutlich weniger als internationale Gäste. Die Stadt verbindet Kultur, Grünflächen und eine gut funktionierende Infrastruktur auf vergleichsweise kleinem Raum. Hinzu kommen hunderte Parks und Gartenanlagen, eine gute Luftqualität und relativ kurze Wege.

Für Reisende bedeutet das: Ein Museumsbesuch lässt sich problemlos mit einem Spaziergang durch den Burggarten, einer Pause im Kaffeehaus oder einem Nachmittag auf der Donauinsel verbinden. Wer die Stadt besonders ruhig erleben möchte, sollte touristische Hotspots wie Schloss Schönbrunn oder das Belvedere früh am Morgen besuchen und danach in weniger überlaufene Gegenden wie den Türkenschanzpark, den Lainzer Tiergarten oder die Praterauen ausweichen.

Auch für Österreicher bietet das Ranking eine gute Gelegenheit für eine kleine Auszeit vor der eigenen Haustür. Eine Hotelnacht mit Spa, ein ausgedehntes Frühstück und ein Tag ohne fixe Sightseeing-Liste können sich überraschend schnell wie ein Kurzurlaub anfühlen.

Darum sorgt Kopenhagen für besonders viel Erholung

Den ersten Platz verdankt Kopenhagen nicht nur dem oft zitierten Hygge-Lebensgefühl. Die Stadt ist kompakt, fahrradfreundlich und stark auf das Leben im Freien ausgerichtet. Parks, Kanäle und autofreie Bereiche sorgen dafür, dass sich Kopenhagen trotz seiner Popularität selten wie eine hektische Metropole anfühlt.

Zu den besten Orten für eine ruhige Auszeit zählen der sternförmig angelegte Festungspark Kastellet, der Botanische Garten und Kongens Have rund um Schloss Rosenborg. Nyhavn sollte man möglichst am frühen Vormittag besuchen, bevor es an der bekannten Hafenpromenade voller wird. Entspannter lässt sich die Stadt anschließend bei einer Bootsfahrt vom Wasser aus entdecken.

Im Spätsommer und frühen Herbst gehören die zentral gelegenen Hafenbäder zu den größten Besonderheiten Kopenhagens. Bei Islands Brygge und an mehreren anderen Stellen können Besucher mitten in der Stadt ins Wasser springen. Der offizielle Tourismusverband weist darauf hin, dass man in Kopenhagen nie weit von einem Strand oder einem öffentlichen Hafenbad entfernt ist.

Das sind die zehn entspannendsten Städte der Welt 2026

Kopenhagen, Dänemark Barcelona, Spanien Wien, Österreich Vancouver, Kanada Oslo, Norwegen Miami, USA München, Deutschland Singapur Rom, Italien Amsterdam, Niederlande

Auffällig ist vor allem der Vergleich mit dem Vorjahr: San Diego führte das Ranking 2025 noch an, schafft es 2026 aber nicht mehr unter die besten zehn. Singapur fällt vom zweiten auf den achten Platz zurück. Wien hält sich dagegen weiterhin in der Spitzengruppe – und zeigt, dass eine entspannte Städtereise nicht unbedingt einen Langstreckenflug erfordert.