Regenwetter in den Ferien: Die besten Indoor-Aktivitäten für Kids in Wien

Die letzten Wochen der Sommerferien sind angebrochen, die Ideen gehen langsam aus und jetzt regnet es auch noch? Kein Problem! Wien hat gerade bei Schlechtwetter jede Menge spannende Indoor-Aktivitäten für Familien zu bieten.

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Die Ferienplanung steht doch dann macht Ihnen das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung? Bevor jetzt die Stimmung kippt und das gefürchtete "Mir ist laaaaangweilig" durch die Wohnung hallt, haben wir die Rettung. Wien bietet nämlich auch bei Schlechtwetter ein unglaubliches Angebot für Familien. Wir präsentieren Ihnen die spannendsten Indoor-Aktivitäten, die den trüben Regentag zum absoluten Ferien-Highlight machen.

Aktivitäten für leuchtende Kinderaugen

Grauer Himmel? Fliehen Sie einfach in eine andere Welt.

Museum der Illusionen

Nichts ist hier, wie es scheint. In diesem genialen Museum im 1. Bezirk können Sie der Schwerkraft trotzen, den eigenen Körper schrumpfen lassen und Ihren Augen nicht mehr trauen. Ein riesiger Spaß für die ganze Familie und die perfekte Kulisse für lustige und verrückte Erinnerungsfotos.

Wallnerstraße 4, 1010 Wien

Haus des Meeres

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Lassen Sie den Regen draußen und tauchen Sie ab in die Tropen. Im Haus des Meeres im Flakturm können Sie Riffhaie und Meeresschildkröten beobachten, durch das Tropenhaus mit freilaufenden Äffchen spazieren und in die farbenfrohe Unterwasserwelt abtauchen. Ein echter Kurzurlaub mitten im 6. Bezirk.

Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

Auspowern und Abheben

Die Kids strotzen nur so vor Energie? Dann sind diese Aktivitäten genau das Richtige

Cyberjump & JumpMAXX

In den großen Trampolinparks Wiens warten Ninja-Parcours, Dodgeball-Felder und unzählige Trampoline auf alle, die überschüssige Energie verbrennen müssen. Hier kommen auch Teenager voll auf ihre Kosten.

Family Fun

Wer es klassischer mag, ist in Wiens riesigem Indoor-Spielplatz genau richtig. Mit riesigen Rutschen, Kletter-Labyrinthen, Go-Karts und Bällebädern können sich Kinder hier stundenlang verlieren, während die Eltern ganz entspannt einen Kaffee trinken.

Breitenleer Str. 77, 1220 Wien

Spiel und Spaß

Ein Regentag in den Wiener Sommerferien muss keinesfalls mit schlechter Laune enden. So zaubern Sie Ihren Kids sofort ein Lächeln ins Gesicht.

Königreich der Eisenbahnen

Direkt im Wiener Prater schlagen nicht nur die Herzen von Zug-Fans höher. Auf einer gigantischen Fläche gibt es beeindruckende Modellbauwelten zu bestaunen. Der riesige Pluspunkt: Es gibt auch im Untergeschoss einen tollen, großzügigen Spielbereich, der sich super für kleine Kinder eignet.

Prater 119, 1020 Wien

SchokoMuseum Heindl

Was tröstet besser über schlechtes Wetter hinweg als Schokolade? Im SchokoMuseum erfahren Sie alles über die Herstellung der süßen Versuchung. Besonders cool: Man darf den Profis über die Schulter schauen, an Pralinen-Workshops teilnehmen und natürlich an vielen Stationen naschen.

Willendorfer G. 2, 1230 Wien

Wiens Kultur aufregend anders

Geschichte und klassische Musik sind für Kinder zu langweilig? Von wegen! Mit modernster Technik wird Tradition hier zum echten Abenteuer.

Time Travel Vienna

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In der Habsburgergasse im 1. Bezirk erwachen über 2.000 Jahre Wiener Geschichte zum Leben. In dieser Erlebniswelt geht es rasant zu: Bei einem actiongeladenen 5D-Kino-Erlebnis mit rüttelnden Sitzen, Wind und spektakulären Spezialeffekten sind Gänsehautmomente garantiert. Auch die humorvollen Animatronic-Shows, in denen Kaiser Franz, Sisi und Maria Theresia aus dem Nähkästchen plaudern, fesseln die jungen Gäste.

Habsburgergasse 10A, 1010 Wien

Haus der Musik

Im Klangmuseum in der Seilerstätte darf Musik nicht nur gehört, sondern auch gefühlt und intensiv ausprobiert werden. Kids können hier über eine riesige musikalische Klangtreppe hüpfen, beim interaktiven Walzer-Würfel-Spiel ihren ganz eigenen Tanz komponieren oder als "virtueller Dirigent" sogar den weltberühmten Wiener Philharmonikern den Takt vorgeben.

Seilerstätte 30, 1010 Wien

Abtauchen in der Therme Wien

Warum sich über trübes Wetter ärgern, wenn man im wohlig warmen Wasser plantschen kann? Die Therme Wien (Oberlaa) ist das ultimative Schlechtwetter-Paradies für Wasserratten. Für leuchtende Augen bei Kids und Teens sorgt definitiv die actionreiche, 112 Meter lange "Black-Hole-Rutsche", in der man mit rasanten 25 km/h und coolen Lichteffekten in die Tiefe rauscht. Für die ganz Kleinen gibt es niedliche Kleinkinder- und Breitrutschen, sodass wirklich die ganze Familie auf ihre Kosten kommt.