Kaiserlodge: Luxus-Wellnesshotel am Wilden Kaiser für Familien & Ruhesuchende

Die Kaiserlodge in Scheffau in Tirol vereint luxuriösen Wellnessurlaub, Naturerlebnis und Familienfreundlichkeit. Direkt am Naturbadesee und nahe der SkiWelt Wilder Kaiser erleben Gäste Ruhe, Spa-Genuss und alpine Freiheit – zu jeder Jahreszeit im Einklang mit der Natur.

Wenn morgens Nebel über dem See liegt und die Gipfel des Wilden Kaisers im Licht erscheinen, beginnt im Wellnesshotel Kaiserlodge ein Tag, der sich nicht nach Uhrzeiten, sondern nach Gefühl richtet. Wer hier ankommt, spürt sofort: Es geht um Stille statt Inszenierung, um Freiheit statt Programm. Eingebettet zwischen Bergwelt und hauseigenem Naturbadesee ist die Kaiserlodge ein Rückzugsort mit klarer Architektur, natürlichen Materialien und großen Fenstern, die den Blick auf Wasser und Gipfel freigeben. Luxus zeigt sich hier nicht im Überfluss, sondern im Raum – und in der Ruhe.

Adults-Only-NATÜRLICHCh.Spa. Neben dem Infinity-Pool laden hochwertige Behandlungen mit biologisch zertifizierten Produkten zum Entspannen ein. © Jenny Haimerl

Natürlich.Spa: Adults-Only Wellness auf höchstem Niveau

Im Mittelpunkt steht das neue Natürlich.Spa – ein Adults-Only-Bereich, der Regeneration neu definiert. Stille ist hier kein Zufall, sondern Prinzip. Klare Linien, natürliche Materialien und warme Farben schaffen eine Umgebung, die entschleunigt, noch bevor man bewusst loslässt. Vom Infinitypool schweift der Blick in die Bergwelt, während Biosauna, Dampfbad und großzügige Ruhezonen dazu einladen, den eigenen Rhythmus wiederzufinden.

Auch die Behandlungen folgen dieser reduzierten Philosophie: hochwertige, biologisch zertifizierte Produkte und individuell abgestimmte Behandlungen. Yogasessions im Yogaraum „Sonnendeck“ und stille Momente am Wasser machen den Adults-Only-Spa zu einem Refugium für nachhaltige Erholung – ein Ort, an dem man nicht nur entspannt, sondern zur inneren Balance zurückfindet.

Kinderparadies. Ab zwei Jahren werden die Kinder liebevoll betreut und dürfen den Kids-Club mit Hängebrücke, Kletterwand, Rutsche und hochwertigem Kleinkinderbereich entdecken. © Kaiserlodge

Familienzeit neu gedacht: Entspannung für alle Generationen

Für Familien bietet ein eigener Rooftop-Spa Raum für gemeinsame Auszeiten. Helle Bereiche und der Blick in die Bergwelt schaffen eine Atmosphäre, in der Generationen entspannen können. Die Suiten sind als Zuhause auf Zeit konzipiert: offene Grundrisse, Naturmaterialien, private Balkone oder Terrassen. Der Tag beginnt mit klarer Bergluft und endet in wohltuender Stille.

Kulinarische Vielfalt

Kulinarisch entscheiden Gäste selbst, wie sie genießen möchten – in der eigenen Suite, à la carte im „Kaisers Deli“ oder mit servierfertigen Gerichten. Regionale Zutaten und feine Raffinesse prägen die Küche.

Naturparadies zu jeder Jahreszeit

Der private Naturbadesee direkt vor der Lodge verleiht dem Aufenthalt besondere Tiefe – im Sommer erfrischend, im Winter still und spiegelglatt. Im Winter geht es direkt in die SkiWelt Wilder Kaiser Brixental, im Sommer starten Wander- und Bikerouten vor der Tür. Alles kann, nichts muss. Genau darin liegt der wahre Luxus.

Die Kaiserlodge versteht Luxus als Gefühl: als Freiheit, im eigenen Rhythmus zu leben – und als das stille Wissen, dass wahrer Luxus dort beginnt, wo Stille Raum bekommt.

Luxus-Suiten: 2- bis 4-Zimmer-Suiten für Paare oder Familien – viele davon mit privatem Seezugang oder eigener Sauna. © Kaiserlodge

Auf einen Blick

Kaiserlodge/Scheffau

Hideaway am Fuße des Wilden Kaisers mit privatem Naturbadesee und großzügigen Suiten mit Terrasse. Highlight ist das Natürlich.Spa (Adults Only) mit Infinitypool, Biosauna, Dampfbad und Ruhezonen mit Bergblick.

Direkter Einstieg in die SkiWelt Wilder Kaiser Brixental im Winter, Wander- und Bikerouten ab Haus im Sommer. Flexible Kulinarik vom „Kaisers Deli“ bis zum Private Dining in der Suite. Saisonale Angebote immer auf der Webiste Suitenpreise je nach Saison.

Infos & Buchung: www.kaiserlodge.at

verfasst von Jenny Magin