Condé Nast Traveller kürt Spa-Oase in Tirol zur besten der Welt

Diese Wellness-Oasen sollte man kennen: Das sind die besten Spas der Welt 2026.

Im Jahr 2026 erreicht Wellness eine völlig neue Dimension. Ob „Biohacking“ in Italien, „Silent Travel“ oder High-Tech-Medizin im Dschungel Thailands: Die Experten von Condé Nast Traveller haben die Crème de la Crème der weltweiten Wellness-Hotspots gekürt.

Das Beste daran? Um absolute Weltklasse zu erleben, müssen Sie Österreich erst gar nicht verlassen. Ein Tiroler Urgestein hat es erneut an die Spitze geschafft. Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt am besten abtauchen.

Der Lanserhof Lans zählt zur Wellness-Weltklasse

Wenn es um die Kombination aus medizinischer Exzellenz und alpiner Idylle geht, macht dem Lanserhof Lans niemand etwas vor. Die Experten des Wellness & Spa Guide 2026 sind sich einig: Dieser Ort ist eine Klasse für sich.

Im Fokus steht hier die legendäre „Lanserhof Kur“ (eine Weiterentwicklung der Mayr-Kur). Das Highlight: Während Sie entgiften, schweift Ihr Blick über die schneebedeckten Gipfel der Tiroler Alpen. Die Architektur ist so puristisch wie das Programm – hier gibt es keine Ablenkung, nur Entspannung. Die frische Bergluft wirkt wie eine unsichtbare Medizin, während Top-Ärzte individuelle Gesundheits-Pläne erstellen.

Biohacking & Michelin-Küche: Die besten Spas der Welt

Doch auch über die Grenzen Österreichs hinaus setzen diese Newcomer und Hotel-Ikonen neue Maßstäbe:

© RAKxa Integrative Wellness

RAKxa Integrative Wellness (Bangkok, Thailand): Versteckt in der „grünen Lunge“ Bangkoks verschmilzt hier modernste Diagnostik mit traditioneller thailändischer Medizin. Besonders angesagt: Das „Energy Renewal Programme“ gegen Burnout.

Palazzo Fiuggi (Italien): Nur eine Stunde von Rom entfernt, tauchen Sie hier in die Welt des Biohackings ein. Inklusive: Michelin-verdächtiges Essen, das trotzdem gesund ist.

Engel Ayurpura (Südtirol, Italien): Ein wahrer Geheimtipp in den Dolomiten. Hier erleben Sie authentisches Ayurveda in einer puristischen Design-Unterkunft inmitten der Südtiroler Bergwelt.

Shreyas Yoga Retreat (Indien): Wer das echte Ashram-Gefühl sucht, aber auf Luxus nicht verzichten will, ist hier richtig. In der Nähe von Bengaluru geht es um spirituelle Entdeckung und tiefgreifende Entgiftung.

Die Trends 2026: Darauf achten die Wellness-Profis

Wellness ist 2026 kein bloßer Zeitvertreib mehr, sondern ein Investment in die eigene Langlebigkeit (Longevity). „Silent Travel“ (Reisen in völliger Stille) und Retreats, die speziell auf die mentale Gesundheit ausgelegt sind, boomen. Die Experten von Condé Nast Traveller betonen: Es geht nicht mehr um das „Sichtbare“, sondern um das „Spürbare“.